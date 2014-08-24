حمیدرضا صبور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمیز کردن کف رودخانه زاینده رود در حیطه وظایف خدمات موتوری شهرداری اصفهان تعریف شده است اما شهرداری هیچگاه برای از بین بردن گیاهان خشک رودخانه از روش آتش زدن استفاده کند.

وی بیان داشت: برای علوف خشک از روش های استاندارد استفاده می‌شود و از دستگاه های مختلف برای این اقدام انجام می گیرد.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان تصریح کرد: هر روز کارگرانی را صرفا برای تمیز کردن کف رودخانه زاینده رود مامور کردیم که به جمع آوری زباله ها یا از بین بردن گیاهان خودرو یا علف هرز اقدام می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دیروز خبر از آتش زدن علف های کف رودخانه زاینده رود به این رسانه داده شد به گونه ای که دود زیادی از آن متصاعد و بوی آتش سوزی آن تا خیابان دروازه دولت و چهارباغ به مشام می‌رسید.

مشاهدات خبرنگار مهر از کناره های زاینده رود حاکی از این است که در محل پل فلزی اصفهان قسمت اعظمی از کف رودخانه به دلیل آتش زدن علف و گیاهان خودرو سیاه شده بود.

همچنین صبح دیروز دود آتش سوزی در نزدیکی سی و سه پل از سوی شهروندان مشاهده شده است.

صابری یکی از مسئولان خدمات شهری شهرداری اصفهان نیز موضوع آتش سوزی در زاینده رود اصفهان و آتش زدن علف ها را تنها منحصر به صبح دیروز ندانست و گفت: این اتفاقات را بارها شاهد بودیم اما هیچگاه شهرداری اقدام به این کار نمی کند.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر که چه کسی و چه مرجعی باید با افرادی که اقدام به آتش سوزی علف های کف رودخانه می کنند، برخورد کند ،بیان داشت: چطور باید شهرداری با این افراد برخورد کند افرادی که گذری از زاینده رود می گذرند و با یک ته سیگار یا هر چیز دیگر اقدام به آتش سوزی علف های خشک می کنند.

روابط عمومی سازمان آتش نشانی استان اصفهان نیز در این ارتباط گفت: هیچ گزارش از آتش سوزی در رودخانه زاینده رود گزارش نشده است اما این دلیل برعدم وقوع آتش سوزی نمی شود.

گفتنی است آتش زدن علف های خشک زاینده رود در حالی است که تاکنون خوشبختانه منجر به حادثه نشده است اما چون تمام این علوف خشک است با یک آتش سوزی امکان پیشروی آن و حتی صدمه زدن به دیواره های تاریخی پل های باستانی اصفهان وجود دارد.