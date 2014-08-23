جودوکاران روشندل تبریزی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، موسی پورعباس، علی نوایی و میثم بنی طبا به نمایندگی از آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی که از شش تا 17 شهریور در تهران برگزار خواهد شد، دعوت شدند.

علاوه بر این ورزشکاران، مجید فلاح اردشیر و الناز عونی در رشته تیراندازی، اسماعیل حسین زاده در رشته بسکتبال با ویلچر و امیر پوررضوی، بهزاد زاد علی اصغر و ولی قهرمانی در رشته فوتبال نابینایان در اردوی های آمادگی تیم های ملی برای اینچوان کره جنوبی حضور دارند.

همچنین تا به امروز حضور جلال خاکزادیه، مرضیه صدقی، سیامک صالح فرجزاده، محمدعلی ملک پور و مهدی هاشم زاده در رشته دوومیدانی و بهمن رضایی سرمربی تیم ملی دوومیدانی، ابراهیم فیروزی و مرتضی اکرمی داوران بین المللی در رشته والیبال نشسته از این استان برای حضور در بازیهای پارآسیایی اینچوان کره جنوبی قطعی شده است.