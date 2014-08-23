  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱ شهریور ۱۳۹۳، ۱۶:۰۶

جودوکاران روشندل تبریزی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

جودوکاران روشندل تبریزی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

تبریز- خبرگزاری مهر: سه تن از جودوکاران روشندل آذربایجان شرقی برای حضور در بازی های پارآسیایی 2014 کره جنوبی به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی پورعباس، علی نوایی و میثم بنی طبا به نمایندگی از آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی که از شش تا 17 شهریور در تهران برگزار خواهد شد، دعوت شدند.

علاوه بر این ورزشکاران، مجید فلاح اردشیر و الناز عونی در رشته تیراندازی، اسماعیل حسین زاده در رشته بسکتبال با ویلچر و  امیر پوررضوی، بهزاد زاد علی اصغر و ولی قهرمانی در رشته فوتبال نابینایان در اردوی های آمادگی تیم های ملی برای اینچوان کره جنوبی حضور دارند.

همچنین تا به امروز حضور جلال خاکزادیه، مرضیه صدقی، سیامک صالح فرجزاده، محمدعلی ملک پور و مهدی هاشم زاده در رشته دوومیدانی و بهمن رضایی سرمربی تیم ملی دوومیدانی، ابراهیم فیروزی و مرتضی اکرمی داوران بین المللی در رشته والیبال نشسته از این استان برای حضور در بازیهای پارآسیایی اینچوان کره جنوبی قطعی شده است.

کد مطلب 2355539

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه