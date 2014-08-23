کنیا رسما مشتری گاز ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پهلوگیری یک نفتکش بینالمللی با بیمه انگلیسی وست آو انگلند پی اند آی کلاب در دو پایانه نفتی خارگ و پایانه گازی عسلویه، دومین نفتکش خارجی در پایانه های گازی ایران پهلوگیری کرد.
بر این اساس کشتی بینالمللی حمل گاز ١١٠ BLACK PEARL با ظرفیت ١٣٠٠ تن در پایانه گازی سیری پهلوگیری و اولین محموله بوتان کارخانه NGL سیری را به مقصد قاره سیاه بارگیری کرده است.
در همین حال بیژن زنگنه وزیر نفت هفته گذشته در گفتگو با مهر درباره ورود اولین کشتی نفتکش غیر ایرانی به پایانههای نفتی ایران پس از توافق هستهای ژنو، گفته بود: براساس توافق هسته ای ژنو نباید منع و محدودیتی برای بازگشت نفتکشهای خارجی و یا تامین پوشش بیمه محموله های نفت صادراتی ایران وجود داشته باشد.
شرکت نفت فلات قاره ایران هم امروز با انتشار گزارش کوتاهی، اعلام کرد: نخستين محموله بوتان پالايشگاه NGL سيري به ميزان 66 هزار بشكه توسط شناور 110 BLACK PEARL از طريق اسكله منطقه سيري توسط بازوي بارگيري بوتان صادر شد.
این محموله گازی بوتان به کنیا صادر شده است که تیر ماه سال جاری مسئولان شرکت نفت فلات قاره از صدور یک محموله نفتای کارخانه NGL سیری به مقصد هند خبر داده بودند.
محمدجواد سخنور رئیس کارخانه NGL سیری در شرکت نفت فلات قاره تیر ماه با بیان اینکه سومین محموله نفتای صادراتي پالايشگاهNGL سيري (میعانات گازی) به ميزان 100 هزار بشکه صادر شد، تصریح کرده بود: این محموله توسط شناور ALERT از پالایشگاه سیری به مقصد هند بارگیری و صادر شد.
بر اساس گزارش شرکت نفت فلات قاره، تمامي مراحل صادرات اولین محموله بوتان کارخانه NGL سیری با آمادهسازي مسير، رفع اشكالات موانع براي صادرات محصول و سردسازي مسير تحت راهبري توسط متخصصان داخلی و با رعایت تمامی ملاحظات زیست محیطی و ایمنی انجام گرفته است.
از سوی دیگر کشتی حمل گاز پهلوگیری کرده در پایانه سیری 5 متر از حد مجاز كوچكترين كشتيها براي بارگيري در اسكله كوچكتر بود، از اين رو راهبري این كشتي حمل گاز توسط متخصصان داخلی انجام گرفته است.
هم اكنون NGL سيري چهار نوع ميعانات پالايشگاهي توليد ميكند كه اين محصولات از با ارزشترين و سودآورترين محصولات صنعتي به شمار ميآيند.
پس از صدور محمولههای نفتا به هند، اولین محموله 66 هزار بشکهای بوتان کارخانه NGL سيري ایران با پهلوگیری یک کشتی حمل گاز بینالمللی به کنیا صادر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از پهلوگیری یک نفتکش بینالمللی با بیمه انگلیسی وست آو انگلند پی اند آی کلاب در دو پایانه نفتی خارگ و پایانه گازی عسلویه، دومین نفتکش خارجی در پایانه های گازی ایران پهلوگیری کرد.
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