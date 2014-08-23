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۱ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۳۶

تعیین گروهی برای بررسی وضعیت جمشید دانایی فر

تعیین گروهی برای بررسی وضعیت جمشید دانایی فر

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان گفت: تا زمانی که جسد جمشید دانایی فر به کشور منتقل نشود شهادت او را تائید یا تکذیب نمی کنیم.

قاضی محمد مرزیه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتشار خبری درباره شهادت جمشید دانایی فر اظهار داشت: قرار بود گروهی این موضوع را بررسی کرده و به منطقه اعزام شوند.

وی افزود: تاکنون این گروه به دلیل برخی مشکلات اعزام نشده اند و تا زمانی که جسد به ایران منتقل نشود، شهادت او را تائید یا تکذیب نمی‌کنیم.

بر این اساس، 17 بهمن سال گذشته پنج مرزبان از سوی گروهک تروریستی جیش العدل به خارج از کشور منتقل شدند.

سوم فروردین این گروهک مدعی قتل جمشید دانایی فر شد. چهار مرزبان دیگر هم با تلاش ریش سفیدان و مسوولان استان آزاد شدند.

کد مطلب 2355551

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