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۱ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵:۴۳

با استقبال از رئیس جمهور؛

مردم اردبیل پیوند ناگسستنی با انقلاب را به منصه ظهور رساندند

مردم اردبیل پیوند ناگسستنی با انقلاب را به منصه ظهور رساندند

اردبیل – خبرگزاری مهر: فرماندار اردبیل معتقد است با استقبال شایسته مردم اردبیل بار دگیر پیوند ناگسستنی با انقلاب را به منصه ظهور رساندند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی بعد از ظهر شنبه در جلسه بررسی دستاوردهای سفر رئیس جمهور به اردبیل تصریح کرد: این حضور تاریخی تجلی عشق حقیقی این مردم به نظام و انقلاب است.

وی با ذکر درود به دلیر مردان و پیرزنان پاک اردبیل اضافه کرد: شهروندان اردبیلی رسم مهمان نوازی و وفاداری را همچون گذشته اما با تفسیری عاشقانه در قالب واژه حضور معنایی تازه ای بخشیدند.

زنجانی معتقد است مردم شهید پرور و حماسه ساز اردبیل با حضور پرشور، گسترده و پر صلابت در مراسم استقبال از ریاست محترم جمهور، حماسه ای شکوهمند و به یاد ماندنی را از تعهد دینی و انقلابی رقم زدند.

فرماندار اردبیل معتقد است از برکات سفر این بود که بار دیگر بارقه های امید در دل دوستداران توسعه و پیشرفت استان جوانه زد.

وی تاکید دارد بدون شک حضور پرشور، کم نظیر و به یاد ماندنی مردم  در آئین های استقبال از رئیس جمهور و هیأت دولت از جلوه های ماندگار این سفر پرخیر و برکت است.

زنجانی تصریح کرد: همه اقشار متدین و انقلابی این خطه شهید پرور و استکبار ستیز بار دیگر بصیرت مداری و پیوند ناگسستنی خود را با انقلاب مظلومان به منصه ظهور رساندند.

وی معتقد است مسئولان این خطه بر خود ببالند که خدمتگزار مردمی ولایت مدار و شهید پرور بوده و همواره در هر شرایطی پای دفاع از انقلاب و ولایت، با همه وجود ایستاده اند و ادامه دهنده راه شهیدان هستند.

فرماندار اردبیل ابراز اطمینان کرد که این استقبال پرشور پشتوانه ای قوی برای خادمان ملت و موجب ناامیدی استکبار جهانی است.

 

کد مطلب 2355564

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