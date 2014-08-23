101 طرح کشاورزی در استان تهران به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح پروژه های قابل افتتاح حوزه کشاورزی در هفته دولت پرداخت و اظهار داشت: 101 طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر 830 میلیارد ریال طی هفته دولت در نقاط مختلف استان تهران به بهره برداری می رسد که از این میزان حدود 35 درصد در حوزه تولیدات گیاهی، 25 درصد آب و خاک، 15 درصد دامی، 15 درصد منابع طبیعی و امور عشایر و 10 درصد نیز در حزوه صنایع تبدیلی و تکمیلی است.

این مسئول عنوان کرد: از آنجاکه تامین آب یکی از مهمترین نیازهای بخش کشاورزی است افزایش بهره وری آب با استفاده از روشهای نوین آبیاری همواره در اولویت مسئولان این حوزه قرار دارد که در این راستا تاکنون حدود 35 هزار هکتار از اراضی استان تهران به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شده اند.

اجرای آبیاری تحت فشار در 10 هزار هکتار اراضی استان

وی گفت: با هماهنگیهای صورت گرفته با وزارت جهاد کشاورزی و استانداری تهران برغم تمام محدودیتهای اعتباری در سالجاری 10 هزار هکتار دیگر از اراضی استان به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شوند و بنا داریم تا سه سال آینده کل سطح اراضی دارای آبیاری نوین را به دو برابر کنونی (معادل 70 هزار هکتار) برسانیم.

رئیس جهاد کشاوزی استان تهران افزود: در این راستا یکی از مهمترین پروژه های قابل افتتاح د ر هفته دولت اجرای آبیاری تحت فشار در هزار و 100 هکتار از اراضی کشاورزی استان است که در قالب 15 طرح مجزا در شهرستانهای مختلف به بهره برداری می رسد.

موسوی بهره برداری از دو واحد دامداری شیری با ظرفیت 360 راس دام و تولید چهار هزار تن شیر در سال، چهار پروژه دامداری گوشتی با دو هزار و 270 راس دام و ظرفیت تولید 527 تن گوشت در سال، دو واحد مرغداری گوشتی با 130 هزار قطعه مرغ و ظرفیت تولید هزار و 40 تن گوشت در سال، یک واحد مرغداری تخم گذار با 65 هزار قطعه مرغ و ظرفیت تولید 100 تن تخم مرغ در سال را از دیگر پروژه های قابل افتتاح در این هفته برشمرد.

بهره برداری از 13 واحد گلخانه ای/ افتتاح چهار واحد پرورش قارچ

این مسئول با اشاره به مزایای تبدیل کشت باز به سیستم بسته و گلخانه ای، یکی از سیاستهای اصلی این سازمان را حمایت از کشت بسته و گلخانه ای به ویژه در حوزه سبزی و صیفی خواند و متذکر شد: با اجرای این طرح علاوه بر بهره وری چهار برابری آب و صرفه جویی چشمگیر در مصرف؛ میزان تولیدات نیز تا 10 برابر افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: در این راستا 13 واحد گلخانه به مساحت 100 هزار متر مربع با دو هزار تن افزایش تولیدات و اعتباری بالغ بر 80 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد که از این میزان 10 درصد مختص پرورش گل و مابق سبزی و صیفی جات است.

رئیس جهاد کشاورزی استان تهران گفت: افتتاح چهار واحد پرورش قارچ، شش باغ پسته و زیتون با مساحت 306 هکتار، 95 استخر چند منظوره آبیاری قطره ای و پرورش ماهیان سردآبی، گرم آبی و زینتی با 380 هزار قطعه بچه ماهی و ظرفیت تولید 130 تن گوشت، دو سردخانه به ظرفیت چهار هزار و 500 تن و پنج پروژه صنایع تبدیلی با ظرفیت 32 هزار و 200 تن از دیگر برنامه های هفته دولت در حوزه کشاورزی است.