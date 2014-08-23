یک دستگاه اداری به تنهایی نمی تواند ایجاد اشتغال کند

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر حسن طایی ظهر شنبه در نشست شورای اشتغال استان بیان داشت: همه دستگاه های اجرایی، فرهنگی، آموزشی، نهادهای اجتماعی و فرهنگی و حتی رسانه ها بازیگران مهم عرصه اشتغال هستند.

وی ادامه داد: این نظام حاصل به هم پیوستن همه جریان های متحول کننده اشتغال بوده که در هفت بخش تقسیم بندی شده اند.

طايي اضافه کرد: این بخش ها شامل آموزش، مهارت تحول، تخصص و دانایی، سرمایه گذاری، رشد و تولید، محیط مناسب کسب و کار، فضای مساعد و امن سرمایه گذاری، وجود تقاضا و بازار مناسب بازاریابی و فروش محصولات، جریان تجارت خارجی دو سویه، فرهنگ مناسب و بهره وری نیروی کار، و خطر پذیری هستند.

معاون توسعه و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: موضوع آموزش و فاصله آن با نیروی کار باید نشست با مسوولان آموزشی استان برطرف شود و هر منطقه بهتر با نیازهای مهارتی بازار کار خود آشنایی دارد.

وی خاطر نشان کرد: برای حل مساله سرمایه گذاری نیز باید ارتباط بانک و بنگاه اقتصادی اصلاح شود و هرمزگان نیز باید تسهیل گر تجارت خارجی دوسویه باشد.

طايي با اشاره به اهمیت تجارت خارجی دو سویه اظهار داشت: با وجود برخورداری از زیرساخت های بندری متاسفانه در بسیاری بخش ها روند مبادلات خارجی یک سویه است.

به گفته این مسئول با وجود اینکه دانش آموختگان دانشگاهی وارد بازار کار شده اند نتوانسته اند نظام تولید را متحول کنند که باید این روند آسیب شناسی شود.

وی همچنین بر ضرورت بهبود بهره وری توسط مدیران دستگاه های اجرایی تاكيد كرد.