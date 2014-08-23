برنامه وزارت بهداشت برای جبران کمبود تختهای بیمارستانی 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، دکتر سیدحسن هاشمی درباره تمهیدات وزارت بهداشت برای جبران کمبود تختهای بیمارستانی، افزود: در این راستا قرار است سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه درمان را داشته باشیم.
وی با یادآوری دلیل ورود بخش خصوصی برای جبران کمبود تختهای بیمارستانی، ادامه داد: اعتبارات وزارت بهداشت برای جبران این کمبود کافی نیست و بدونشک با سرمایهگذاری بخش خصوصی میتوان این معضل را تا حدودی رفع کرد.
وزیر بهداشت در تشریح چگونگی ورود و سرمایهگذاری بخش خصوصی برای جبران کمبود تختهای بیمارستانی، تاکید کرد: بعد از ورود این بخش درصدد هستیم 25 تا 30 درصد تختها با نرخ بیمارستانهای خصوصی سرویس داده شود و بقیه تختها نیز به نرخ دولتی به ارایه خدمت بپردازند.
هاشمی افزود: به طور مثال اگر بیمارستانی 600 تختخوابی ساخته شود 200 تخت این بیمارستان میتواند با نرخ خصوصی پوشش داده شود و 400 تخت آن با نرخ دولتی.
وی با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت نظارت خود را برای اجرای دقیق و درست طرح مذکور به کار خواهد گرفت، تاکید کرد: به دلیل کمبود اعتبارات ناچار به ورود و سرمایهگذاری بخش خصوصی هستیم تا بتوان مشکلات این حوزه را رفع کرد.
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