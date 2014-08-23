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۱ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵:۱۴

برنامه وزارت بهداشت برای جبران کمبود تختهای بیمارستانی 

برنامه وزارت بهداشت برای جبران کمبود تختهای بیمارستانی 

وزیر بهداشت، از جزئیات طرح وزارت بهداشت برای جبران کمبود تخت‌های بیمارستانی خبر داد و گفت: قصد داریم با همکاری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به رفع کمبود تخت‌های بیمارستانی بپردازیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، دکتر سیدحسن هاشمی درباره تمهیدات وزارت بهداشت برای جبران کمبود تختهای بیمارستانی، افزود:‌ در این راستا قرار است سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه درمان را داشته باشیم.

وی با یادآوری دلیل ورود بخش خصوصی برای جبران کمبود تخت‌های بیمارستانی، ادامه داد: اعتبارات وزارت بهداشت برای جبران این کمبود کافی نیست و بدون‌شک با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌توان این معضل را تا حدودی رفع کرد.

وزیر بهداشت در تشریح چگونگی ورود و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای جبران کمبود تخت‌های بیمارستانی، تاکید کرد: بعد از ورود این بخش درصدد هستیم 25 تا 30 درصد تخت‌ها با نرخ بیمارستان‌های خصوصی سرویس داده شود و بقیه تخت‌ها نیز به نرخ دولتی به ارایه خدمت بپردازند.

هاشمی افزود: به طور مثال اگر بیمارستانی 600 تخت‌خوابی ساخته شود 200 تخت این بیمارستان می‌تواند با نرخ خصوصی پوشش داده شود و 400 تخت آن با نرخ دولتی.

وی با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت نظارت خود را برای اجرای دقیق و درست طرح مذکور به کار خواهد گرفت، تاکید کرد: به دلیل کمبود اعتبارات ناچار به ورود و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هستیم تا بتوان مشکلات این حوزه را رفع کرد.

کد مطلب 2355610

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