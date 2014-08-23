مردم به دیدن «امروز» و «فرشته ها با هم می آیند» نشستند

به گزارش خبرنگار مهر، میزان فروش فیلم «امروز» در روزهای پنجشنبه 30 و جمعه 31 مرداد معادل 80 میلیون تومان بود به شکلی که میزان فروش این فیلم در سینما استقلال در روز جمعه 31 مرداد 5 میلیون و 100 هزار تومان و در سینما آزادی 14 میلیون تومان بود.

از سوی دیگر فیلم «فرشته ها با هم می آیند» به کارگردانی حامد محمدی در روز پنج شنبه 31 مرداد 24 میلیون و روز جمعه 37 میلیون تومان فروش داشته و فروش کل این فیلم در تهران و شهرستان ها 440 میلیون تومان بوده است.

«فرشته ها با هم می‌آیند» نخستین فیلم بلند حامد محمدی است که در گروه سینمایی آزادی در حال اکران است. جواد عزتی، نازنین بیاتی، رضا ناجی و الهام کردا در این فیلم به ایفای نقش می‌پردازند.

«امروز» عنوان آخرین ساخته رضا میرکریمی است که اولین همکاری وی با پرویز پرستویی هم به شمار می‌رود. این فیلم براساس طرحی از رضا میر کریمی است و فیلمنامه‌ آن را شادمهر راستین و رضا میر کریمی نوشته‌اند.

در این فیلم پرویز پرستویی، سهیلا گلستانی، شبنم مقدمی، حسام محمودی، اشکان جنابی، آسیه ضیایی، آوا شریفی، مدیا ذاکری، روزبه حصاری، امیر کربلایی، مرتضی آقا حسینی، مهتاب کُرکوندی، امین می‌ری، شهلا نَدری، شیرین فرخنده‌نژاد، سجاد تابش، مرجان قمری، مهناز میرزایی، نیوشا گودرزی، علی‌اصغر کُردبچه، عباس موسوی، گیتی قاسمی، مریم توکلی، امیر یوسفی و مهناز میرزایی به ایفای نقش پرداختند.

در خلاصه داستان «امروز» آمده است: یونس راننده تاکسی کهنه‌کار در پایان یک روزِ کاری به زن جوانی کمک می‌کند تا به بیمارستان برسد. غافل از اینکه در بیمارستان اتفاقات زیادی در انتظارِ اوست.