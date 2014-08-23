ایجاد بسترهای توسعه نیازمند برنامه ريزي/ برنامه امسال دولت خروج از رکود و كنترل تورم است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان اظهار داشت: در گذشته زندگی به صورت معیشتی بود و نیازی به برنامه ریزی نبود ولي امروز با ایجاد تحول ها در سبک زندگی، رفتار و تفکر انسان ها نیازمند نظریه ای متناسب با شرایط برای توسعه هستیم.

وی افزود: در حال حاضر توسعه دغدغه ای اصلی تمامی جوامع بشری است و در اصل توسعه گذر از زندگی معیشتی و رقابت در عرصه اقتصادی است.

استاندار کردستان بیان کرد: در توسعه نیازمند یک حرکت جدی و همکاری و هم فکری منسجمی بین مدیران، کارشناسان و مردم هستیم.

زاهدی یادآور شد: برای توسعه متاسفانه به یک مدل جدیدی نرسیده بودیم و امروز با ارائه اقتصاد مقاومتی می توانیم مدل توسعه ای همه جانبه کشور و به تبع آن استان را ها را ترسیم کنیم.

وی ادامه داد: در اصل توسعه نیازمند زیر ساخت های از جمله زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری است.

استاندار کردستان گفت: زیر ساخت های سخت افزاری مثل حمل و نقل، آب، انرژی است که با اعتبار و بودجه مور نياز این زیر ساخت ها فراهم می شود.

زاهدی اظهار داشت: زیر ساخت های نرم افزاری و رساندن آن به هموار کردن مسیر توسعه کار بسیار مشکلی است که تنها با برنامه ریزی، تعامل و مدیریت می توان

آن را فراهم کرد.

وی افزود: در طراحی مدل های توسعه باید این مطلب را مد نظر داشت که باید تولید و توسعه بر اساس توانمندی ها و ظرفیت های اقتصادی و منطقه ای باشد تا بتوانیم عملکرد خوبی را در اجرایی آن داشته باشیم.

استاندار کردستان بیان کرد: در کشور پهناور ایران که تنوع مذاهب، فرهنگ و اقلیم ها را در آن داریم می طلبد که در کنار توجه به مدل های دیگر کشورها نقش مناطق و ظرفیت های هر استان و شهری را به صورت ویژه در نظر بگیریم.

زاهدی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: بحث زیر ساخت های نرم افزاری تنها بر اساس عملکرد سازمان ها فراهم می شود و هر برنامه توسعه که در کشور ارائه می شود اگر ساختار اداری آن فراهم نباشد قابل اجرا نیست.

وی ادامه داد: اگر سازمان ها و ساماندهی دستگاه ها کارآمد نباشند هیچ طرحی به صورت کامل و موثر قابل اجرا نیست.

استاندار کردستان گفت: ساختار ادارات باید به روز و مدرن باشد تا بتوانند عملکرد مناسبی را در اجرایی طرح های توسعه داشته باشند.

زاهدی با اشاره به این مطلب که تغییر نرم افزاری در ساختار کار بسیار مشکلی است، اظهار داشت: خوشبختانه مرکز هم اندیشی استان با حضور مدیران، کارشناسان و نظریه پردازان توانمند دولتی و خصوصی آغاز شده است و به بررسی مشکلات استان مي پردازد كه بايد از اين ظرفيت به بهترين شكل ممكن استفاده شود.

وی افزود: در بحث زیرساخت های نرم افزاری مشارکت عمومی هم باید به جد مد نظر باشد چرا که اگر مشارکت مردمی نباشد هیچ برنامه ای به نتیجه نمی رسد.

استاندار کردستان بیان کرد: در حال حاضر دولت و مدیران باید در دریایی شنا کنند که موج های آن مردم هستند و اگر مردم همراه نباشند در اجرایی طرح ها قطعا با شکست رو به رو می شویم.

زاهدی همچنین در ادامه سخنان خود به دموکراسی مشارکتی اشاره کرد و یادآور شد: بخشی از دموکراسی مشارکتی را رسانه ها و بخش دیگر آن را احزاب و دیگر گروه های سیاسی تشکیل می دهند که باید دیده شوند.

برنامه امسال دولت خروج از رکود در عین کنترل تورم است

وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: عملکرد دولت عليرغم مشکلات و تخریب های دولت گذشته بسیار بالا بوده است و خوشبختانه امروز کشور در ثبات اقتصادی و سیاسی کامل به سر می برد.

استاندار کردستان گفت: درعرصه سیاسی نگاه دولت ها به ایران بسیار متفاوت شده است و حداقل کاری که صورت گرفته این است که قطعنامه ای جدید علیه ایران در این مدت به تصویب نرسیده است.

زاهدی اظهار داشت: در حال حاضر برنامه دولت بحث خروج از رکود در عین کنترل تورم است و این سخت ترین کاری است که دولت مصمم به اجرای آن در راستای رفاه شهروندان است.

وی افزود: در راستای اجرایی این طرح تعامل و همکاری تمامی قوا، رسانه ها و شهروندان را می طلبد تا بسترهای توسعه و تحول در ایران اسلامی و به تبع آن استان ها فراهم شود.

انقلاب اسلامی بر اساس اخلاق پایه گذاری شده است

استاندار کردستان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به این مطلب که به شخصیت وزیر علوم ظلم شد، بیان کرد: انقلاب اسلامی بر اساس اخلاق اسلامی پایه گذاری شده است و انقلاب اسلامی بدون اخلاق هیچ معنایی ندارد.

زاهدی یادآور شد: متاسفانه در جریان استیضاح وزیر علوم به شخصیت فرجی دانا ظلم شد و عملکرد او و تدین و انقلابی بودن او در برخی از تریبون ها زیر سوال رفت که این امر مطابق با ارزش های اسلامی و انقلابی ما نیست.

وی ادامه داد: انتقاد از عملکرد آزاد است بدون توهین به شخصیت و اعتقادات افراد و اگر انتقادی بر خلاف این باشد خصومت و کینه ورزی است.

استاندار کردستان گفت: دولت تدبیر و امید از یک لحاظ رکورد دار است چرا که در طول یک سال کاری یک استیضاح، بیش از 400 سوال از وزیران و شش کارت زرد را از مجلس دریافت کرده آن هم به دلیل خطاهای که در دولت قبل بوده است.