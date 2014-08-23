به گزارش خبرگزاری مهر، بانك اطلاعات موسسه خانه کتاب گزارش آماری خود از هفته سوم مرداد و فاصله زمانی شنبه 18 مرداد تا چهارشنبه 22 مرداد 93 که توسط بخش كتابداری و اطلاع رسانی این موسسه تهیه شده، اعلام کرد.

در این فاصله 1165 عنوان كتاب در بانك اطلاعات خانه كتاب ثبت شده است که بیشترین تعداد كتاب‌ها در موضوع علوم عملی و سپس دین بوده است. پس از آن به ترتیب موضوعات کودک و نوجوان، کمک درسی و ادبیات بیشترین تعداد را داشته‌اند.

بر اساس این گزارش، در فاصله شنبه 18 مرداد 93 تا چهارشنبه 22 مرداد 93 در گروه كلیات 29 عنوان کتاب ثبت شده است که 28 عنوان تالیفی و یک اثر در بخش ترجمه بوده است. از میان این آثار11 اثر چاپ اول و 18 اثر تجدید چاپی‌اند. متوسط شمارگان این آثار نیز 1145 نسخه اعلام شده است.

در گروه فلسفه و روانشناسی نیز 39 عنوان کتاب ثبت شده است که 20 عنوان اثر تالیفی و 19 عنوان در بخش ترجمه بوده و 24 اثر چاپ اول و 15عنوان کتاب چاپ مجدد است. بر اساس این آمار در گروه فلسفه و روانشناسی متوسط شمارگان کتاب‌ها 1503 نسخه شده است.

در گروه دین 197 عنوان ثبت شده است که 157 اثر تالیفی و 40 عنوان کتاب ترجمه است. از این میان 93 عنوان کتاب چاپ نخست و 104 عنوان اثر تجدید چاپی‌اند. طبق این گزارش در گروه دین متوسط شمارگان کتاب‌ها 2978 نسخه اعلام شده است.

در گروه علوم اجتماعی 74 عنوان اثر ثبت شد که 66 عنوان تالیف و 8 عنوان کتاب ترجمه است و 48 اثر چاپ نخست و26 عنوان کتاب تجدیدی چاپی‌اند و متوسط شمارگان آن 2374 نسخه اعلام شده است.

در گروه زبان 28 عنوان کتاب ثبت شده است که 26 اثر تالیفی و 2 اثر ترجمه است. بر اساس این آمار 7 اثر چاپ اولی و 21 اثر تجدید چاپی‌اند و طبق این گزارش متوسط شمارگان کتاب‌ها 2154 نسخه اعلام شد.

در گروه علوم طبیعی و ریاضیات نیز33 عنوان اثر ثبت شده است که 25 کتاب تالیفی و 8 اثر در ترجمه بوده است. از این میان 20 اثر چاپ نخست و 13 اثر تجدید چاپ شده‌اند. بر اساس این اطلاعات و آمار متوسط شمارگان کتاب‌ها در این گروه 1431 نسخه است.

در گروه علوم عملی نیز 203 عنوان کتاب ثبت شده است که 169 اثر تالیفی و 34 اثر دیگر ترجمه‌اند و 154 اثر چاپ نخست و 49 کتاب دیگر تجدید چاپی‌اند. شمارگان متوسط کتاب‌ها در این گروه 1140 نسخه اعلام شده است.

در گروه هنر هم 26 عنوان کتاب ثبت شد که 15 اثر تالیفی و 11 کتاب در بخش ترجمه است و 15 عنوان چاپ نخست و 11 اثر دیگر تجدید چاپی‌اند. متوسط شمارگان این گروه نیز 1733 نسخه اعلام شده است.

در گروه ادبیات 138عنوان کتاب ثبت شده است که 101 آن تالیفی و 37عنوان ترجمه است و از این میان 70 اثر چاپ نخست و 68 کتاب دیگر تجدید چاپی‌اند . طبق این آمار متوسط شمارگان کتاب‌ها 1533 نسخه اعلام شده است.

در گروه تاریخ و جغرافیا نیز 38 عنوان اثر به ثبت رسیده است که 33 اثر تالیفی و 5 اثر دیگر ترجمه است. از این میان 20 اثر چاپ اول و 18اثر تجدید چاپی‌اند و متوسط شمارگان آن 1898 نسخه اعلام شده است.

در گروه کتاب‌های آموزشی و كمك درسی نیز 165 عنوان اثر ثبت شد که تمام آنها تالیفی بود. در این گروه اثر ترجمه‌ای ثبت نشده است و از میان 165 اثر ثبت شده 32 اثر چاپ نخست و 133 عنوان کتاب تجدید چاپی‌اند. بر اساس این گزارش متوسط شمارگان کتاب‌ها در این گروه 3695 نسخه عنوان شده است.

در گروه كودك و نوجوان نیز 195 عنوان کتاب ثبت شده است که 138 اثر آن تالیفی و 57 اثر در بخش ترجمه بوده است. از این میان 64 اثر چاپ نخست و 131 کتاب تجدید چاپی‌اند و متوسط شمارگان کتاب‌ها نیز 4075 نسخه اعلام شده است.

بر اساس این گزارش در فاصله شنبه 18 مرداد 93 تا چهارشنبه 22 مرداد 93 تعداد کتاب‌های چاپ شده در تهران 953 عنوان و در شهرستان‌ها 212 عنوان است.

در این گزارش منظور از کتاب‌های «تألیف»، به تمامی آثاری اطلاق می‌شود كه ترجمه نباشد و آثاری چون تصحیح، تدوین، گردآوری، تحقیق، شعر و نظایر آن را در بر می‌گیرد و منظور از موضوع «آموزشی و كمك درسی» كتاب‌هایی است كه به نحوی با مواد درسی و برنامه‌های آموزشی تمام مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان مربوط هستند و مخاطبان آن‌ها دانش‌آموزان از پیش‌دبستانی تا دبیرستان هستند.