بهرام حصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح تازه ترین فعالیت‌های موسیقایی خود گفت: من بیش از 5 سال بود که همکاری مستمری با رسانه ملی نداشتم البته این اتفاق به هیچ عنوان ارتباطی به مسائل حاشیه ای ندارد و این سفرهای خارج از کشور من بود که باعث شد نتوانم به صورت مستمر با این نهاد همکاری داشته باشم.

وی ادامه داد: مدتی پیش جلسه ای را با مدیران موسیقی سازمان صدا و سیما برگزار کردم که خوشبختانه نتایج خوبی داشت و قرار است بر اساس همکاری هایی که صورت خواهد گرفت کارهای جدیدی را تولید کنم ضمن اینکه مقرر شده که منتخبی از آهنگ‌های 12 آلبوم گذشته من به صورت نمآهنگ در رسانه ملی تولید و در فواصل زمانی مختلف از شبکه های مختلف تلویزیونی پخش شود.

این خواننده پیشکسوت موسیقی ایران که طی این سالها فعالیت کمتری در عرصه موسیقی داشته است از انجام مذاکرات با مسوولان موسسه پیشکسوتان هنر برای تشکیل یک گروه موسیقایی خبر داد و بیان کرد: طی مذاکرات اولیه ای که با مدیران این موسسه داشته ام بنا بر این است که با تشکیل یک گروه موسیقایی، فعالیت ها و برنامه هایی را با حمایت موسسه داشته باشیم که به زودی جزییات آنها اعلام می شود.

حصیری پیرامون اجرای زنده کارهایش نیز توضیح داد: فعلا که بعد از مدت ها تلاش کرده ام دوباه حضور پررنگی در عرصه موسیقی داشته باشم در همین راستا هم برنامه هایی برای اجرای زنده دارم که به محض نهایی شدن جزییات آنها را اعلام خواهم کرد. به هر حال امیدوارم این آغاز دوباره در فعالیت ها بتواند در این چند سال ادامه داشته باشند و من بتوانم خدمتگزار شایسته ای در عرصه موسیقی باشم.

بهرام حصیری از خوانندگان پیشکسوت موسیقی ایرانی است که تاکنون آلبوم های صدای عشق، جان عاشق، تصویر خیال، بی تو خاکسترم، بی آشیونه، شور، عاشقانه و یاد دوست را منتشر کرده است.