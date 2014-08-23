تشکیل شورای توسعه فعالیتهای بین المللی دانشگاه شیراز/ شعبه های دانشگاه در کشورهای همسایه ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر صفوی ظهر شنبه در نشستی خبری اعلام کرد: با حضور این شورا رسما یک شعبه از دانشگاه شیراز در دبی ایجاد می کنیم.

وی افزود: البته ما طی سه سال گذشته فعالیتهای غیر رسمی در دبی داشته ایم و با همکاری یک کالج دانشگاهی تعدادی رشته را فعال کرده و حدود 150 دانشجو داشته ایم ولی این کار ضعفهایی داشته و ایراداتی بر آن وارد بوده است.

قائم مقام ریاست دانشگاه ادامه داد: رسما در هفته آینده درخواست رسمی 500 صفحه ای از اطلاعات جامع و آکادمیک به دبی ارجاع می دهیم و احتمالا تا چند ماه آینده جواب آن را دریافت خواهیم کرد، ما برای 10 تا 15 رشته تقاضا کرده ایم که احتمالا در مرحله اول پنج رشته انتخاب می شوند.

صفوی با بیان اینکه در کویت اساتید دانشگاهی هستند که مایل به سرمایه گذاری برای ایجاد شعبه دانشگاه شیراز در این کشور هستند، گفت: ظرف دو هفته موافقیت امیر کویت برای ایجاد شعبه دانشگاه شیراز در این کشور، با همان رشته هایی که در دبی ارائه می شود گرفته شد ولی افتتاح شعبه کویت بیش تر از افتتاح شعبه دبی طول خواهد کشید.

وی درباره علت تشکیل شعبه های دانشگاه شیراز در کشورهای همسایه، گفت: هدف توسعه خدمات دانشگاه شیراز به ایرانیان مقیم حوزه خلیج فارس و به سایر افرادی که علاقه مند به استفاده از خدمات این دانشگاه هستند، است.

معاون برنامه ریزی و توسعه دانشگاه شیراز اظهار کرد: بعضی از کشورهای اروپایی از جمله بلژیک که در بعضی از کورسها مانند زبان فارسی به ما نیاز دارند و همچنین یک دانشگاه کانادایی برای همکاریهای مشترک اعلام آمادگی کرده اند.

رشد قارچ گونه موسسات آموزش عالی صحیح نیست

معاون برنامه ریزی و توسعه دانشگاه شیراز گفت: هیچکس با توسعه کلان مخالف نیست و دانشگاه شیراز مادر بعضی از دانشگاه هاست اما اینکه ما قارچگونه بخواهیم در هر شهر کوچک در حالی که آمار دانشجویان پایی است، بدون برنامه مدون و بدون اعتبارات کافی موسسات آموزش عالی ساخت، صحیح نیست.

صفوی تاکید کرد: در اینباره سوء مدیریتهای غیرقابل قبولی در چند سال گذشته رخ داده است.

وی بیان کرد: همه افرادی که در ساخت این موسسات بدون برنامه و اعتبارات نقش داشته اند باید به مردم جواب پس دهند چرا که در خواباندن سرمایه های مملکت نقش داشته اند.

قائم مقام ریاست دانشگاه شیراز اظهار کرد: وقتی یک فنداسیون در بیابان زده می شود و برای مردم قابل استفاده نیست، فقط پول بیهوده خرج شده است.

صفوی ابراز داشت: در این راستا طرح جامع آموزش عالی استان را قصد داریم شروع کنیم و باید گفت در شرایطی که بعضی از دانشگاه ها دارند تعطیل می شوند، در هر شهرستانی همه رشته ها نیاز نیست.

وی گفت: هشت پروژه مراکز آموزش عالی در استان داریم که به خاطر اختلاف قیمت ها و پیمانکارها به وضعیت اسفناکی دچار شده اند.

ارتقا جایگاه هیئت امنای دانشگاه شیراز

معاون برنامه ریزی و توسعه دانشگاه شیراز گفت: طی این چند ماه ارتقا جایگاه هیئت امنای دانشگاه شیراز با افزایش چند تن از اعضای هیئت دولت و چند تن از معاونین وزرا به تیم اعضای هیات امنای دانشگاه شیراز، صورت گرفته است.

صفوی افزود: هیئت امنا جانشین هیئت دولت در دانشگاه است و قوانینی که تصویب می کند کنار قوانین هیئت دولت است.

وی بیان کرد: اگر برنامه ای برای ارتقا جایگاه دانشگاه بوده با ارتقا هیئت امنا صورت گرفته است.

قائم مقام ریاست دانشگاه شیراز همچنین از تهیه و تدوین شاخصهای مهم مرتبط با برنامه ریزیهای توسعه ای دانشگاه و ارتقا رتبه دانشگاه شیراز در ایران و جهان خبر داد و گفت:شاخصها آماده هستند و ظرف یکی دو هفته آینده به دانشکده ها اعلام می شود و از آنها درخواست می شود که متناسب با این شاخصها خود را بهبود ببخشند.

صفوی اظهار کرد: یکی از دلایل عدم حضور ما در بین رتبه های برتر دانشگاه های جهان ندادن آمار متناسب با این شاخصها به موسسات است.

وی تاکید کرد: شاخصها برای اینکه بفهمیم که کجا هستیم و با چه ملاکی باید بررسی شویم، اهمیت دارند.

تقویت ارتباط دانشگاه شیراز با دیگر دستگاه ها

معاون برنامه ریزی و توسعه دانشگاه شیراز با بیان اینکه چند سال اخیر در خصوص ارتباط با دستگاه ها وضعیت خوبی برای دانشگاه ها نبود، گفت: سلیقه ها مدیریتی و نبود اعتماد سایر دستگاه ها به مدیریت از علل این امر بوده است.

صفوی با اشاره به اینکه دانشگاه شیراز طی شش ماه گذشته توانسته است بیشتر از سه سال گذشته با دستگاه های دیگر قرارداد ببندد، گفت: ما با شهرداری قراردادی چهار میلیارد تومانی برای حمل و نقل می بندیم و می توان گفت که اعتماد برای آمدن قراردادها به دانشگاه شیراز انجام شده و این ها اعتماد بین دستگاهی و انگیزه های مدیریتی است.

وی همچنین اعلام کرد: با حوزه علوم پزشکی و آموزش و پرورش نیز قراردادهایی در حال تدوین است.

معاون برنامه ریزی و توسعه دانشگاه شیراز ادامه داد: همه این کارها در این راستاست که دانشگاه شیراز جدا از کارهای مرسومش رسالت خدمات رسانی به جامعه را جدی تر بگیرد.

تلاش برای بحث سلامت دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه

قائم مقام ریاست دانشگاه شیراز با تاکید بر اینکه حداقل در حوزه دانشگاه باید برای سلامت جوانان نسل آینده کارهای مهمی صورت بگیرد، گفت: مشخص شده که از علل عمده بیماریها بخشی از آن مربوط به تغذیه مردم و بخشی دیگر مربوط به ورزش نکردن است.

صفوی افزود: در این راستا در دانشگاه دو اقدام توسعه امکانات ورزشی به طوری که دانشجویان، اساتید و کارکنان راحتتر بتوانند از مکانهای ورزشی استفاده کنند و جایگزینی نانوایی دانشگاه صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه اعتبارات چنین کاری از هیچ یک از دستگاه تامین نشده است، تصریح کرد: ما برای چنین پروژه هایی مبلغ سه و نیم میلیارد تومان وام با سودهای مرسوم از بانکهای استان دریافت کرده ایم.

معاون برنامه ریزی و توسعه دانشگاه شیراز همچنین در اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه وضعیت اینترنت و فناوری اطلاعات شبکه دانشگاه، گفت: حدود 120 میلیون تومان صرف خرید و راه اندازی فایروال معتبر در راستانی افزایش 30 درصدی راندمان سرعت شبکه دانشگاه و دسترسی بهتر به سریس دانشگاه و شبکه جهانی وب شده است.

صفوی بیان کرد: شبکه فناوری دانشگاه به طور بنیادی متحول شده است.

وی همچنین گفت: سیستم نظر سنجی را در انتخاب خیلی از روسای دانشگاه فعال کرده ایم.

قائم مقام ریاست دانشگاه با اشاره به تشکیل اتاقهای فکر برای دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه گفت: برای مشورتهای منطقی با نگاه های تخصصی و با تجربه گروه هایی از بین دانشجوها، اساتید و کارکنان با تنوع تفکرهای ایجاد شده است.

صفوی گفت: در حال حاضر هیچ دانشگاهی به جز دانشگاه شیراز این اتاق فکرها را ندارد.

وی تاکید کرد: مشکلات کشور، استان و دانشگاه زیاد است ولی با جرئت می توان اعلام کرد اگر همدلی و همکاری باشد بسیاری از مشکلات با همان ظرفیتهای موجود حل می شود.

معاون برنامه ریزی و توسه دانشگاه شیراز ابراز کرد: ظرف دو ماه گذشته با چندین سرمایه گذار برای 10 میلیارد تا 400 میلیارد تومان مذاکره هایی انجام داده ایم ولی هنوز در حال رایزنی هستیم و این امر قطعی نشده است.