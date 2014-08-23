دهه کرامت فرصتی برای تجلی ارزش های اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، یونس رنجکش عصر شنبه در جلسه کارگروه عفاف و حجاب با محوریت هماهنگی در بزرگداشت دهه کرامت و روز ملی دختران افزود: همه باید تلاش کنند تا در این دهه که به بهانه فرهنگ سازی در حوزه ارزش های معنوی است الگوهای مطلوب جامعه دینی را احیا کرد.

وی همچنین اظهارداشت: توجه ویژه به سیره عملی ائمه اطهار (ع) و ارائه الگوهای مناسب به دختران و تقویت ارزش های فرهنگی و اجتماعی از ضرورت هایی است که دستگاههای اجرایی به بهانه این ایام باید به آن اهتمام ویژه داشته باشند.

رنجکش تاکید کرد: تعامل دستگاههای اجرایی در هرچه بهتر برگزاری برنامه های دهه کرامت می تواند نقش مهمی در پویایی تحولات فرهنگی اجتماعی به همین مناسبت داشته باشند.

وی در ادامه از آمادگی اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان در حمایت از برنامه های این ایام خبر داد.

به گزارش مهر، ششم تا شانزدهم شهریور ماه بین ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه(سلام الله علیها) و حضرت امام رضا (علیه السلام) دهه کرامت نامگذاری شده است.

















