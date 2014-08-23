به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رستمی ظهر شنبه در کارگروه مدیریت پسماند استان بوشهر با تبریک فرا رسیدن هفته دولت اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که همیشه مورد توجه مسوولان بوده و دولت تدبیر و امید هم سرلوحه خود قرار داده سلامت مردم است.

وی افزود: دولت تدبیر و امید در این مدت کوتاه با وجود معضلات بسیاری که در حوزه سلامت و آلایندگی ها روبرو بوده اقدامات ارزشمندی در بخش نظام سلامت و پیشگیری انجام داده است.

معاون عمرانی استاندار بوشهر تصریح کرد: باتوجه به اینکه سرانه روزانه هر نفر خانواده در استان بوشهر 900 گرم و در کل استان 4 هزار 750 کیلوگرم است که رقم بسیار بالایی است و باید برنامه ریزی جامع و کاملی در زمینه کاهش آن صورت گیرد.

رستمی عنوان کرد: در حال حاضر از عملکرد بیمارستان ها و مراکز درمانی استان بوشهر در بخش بی خطر کردن زباله های عفونی رضایت نداریم و باید در مدت زمان کوتاه مشکلات امحا کردن زباله های عفونی و غیرعفونی را مرتفع کنند.

وی بیان کرد: در مدت زمان کوتاه محیط زیست استان و دانشگاه علوم پزشکی از وضعیت پسماند شهرداری ها، دهیاری ها، بیمارستان ها و مراکز پزشکی و پسماند بخش کشاورزی گزارشات دقیقی تهیه کنند.

معاون عمرانی استاندار بوشهر تصریح کرد: کاهش میزان تولیدات پسماند در استان بوشهر یک ضرورت است که باید برای آن برنامه‌ریزی مناسبی صورت بگیرد و همه مسئولان ذیربط در این زمینه اقدامات اساسی داشته باشند.

