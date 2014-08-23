طلاكاري گنبد حرم مطهر علوي آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه طلا كارى و ترميم گنبد باركاه مطهر علوى با نظارت و هزينه شوراى آستان آغاز شد.

زهير شربه جانشين توليت آستان قدس علوي و رئيس كمسيون ناظر بر اين پروژه اظهار داشت: پس از اجراى هماهنگى هاى لازم با سازمان اوقاف عراق پروژه طلاكارى و ترميم گنبد و مناره هاى عمارت حرم مطهر آغاز شد. براى اين پروژه مقدار طلاى مورد نياز خريدارى شد و تمامى نيازهاى ضرورى جهت اجراى پروژه تأمين گرديد.

وى افزود: با توجه به تجربه خوبى كه كارگاه طلاكارى وابسته به آستان قدس عباسى در اين زمينه دارد اجراى اين پروژه به اين كارگاه واگذار شد. قبلا اين كارگاه پروژه هاى مشابهي از قبيل طلاكارى گنبد و مناره هاى حرم مطهر عسكريين در سامرا و مناره حرم مطهر حضرت عباس را انجام داده و اكنون با همكارى كاركنان واحد ترميم طلا و نقره آستان علوى اين پروژه را انجام خواهد داد.

جانشين توليت آستان قدس علوي در ادامه گفت: تا كنون بخشهاى مهمى از كار طلاكارى از قبيل طلاكارى كتيبه گريو كنبد به انجام رسيده و ديواره ى گنبد جهت نصب قطعات طلاكارى شده آماده شده است.

على هادى سعيد مسؤول واحد ترميم طلا و نقره حرم علوي نيز در اين باره اظهار داشت: هزينه اين پروژه بيش از ۱۷ ميليارد دينار بوده و توسط كارگاه طلاكارى وابسته به آستان قدس عباسى در حال اجراست.

وى افزود: مراحل آماده سازى ديواره ى گنبد از كف پشت بام حرم مطهر تا كتيبه گريو گنبد انجام شده و تعداد قطعات طلاكارى شده جهت نصب در اين مساحت ۳۴۲۶ قطعه مى باشند. هر قطعه با ۸ مثقال طلا زر اندود شده است.