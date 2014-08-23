توسعه یافتگی در استان سمنان به اندازه رشد آن نبوده است/ برنامه ششم توسعه نیازمند برش استانی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان سمنان، با اشاره به رشدیافتگی مطلوب این استان گفت: توسعه یافتگی در استان به اندازه رشد آن نبوده است.

وی با اشاره به اینکه کشور در آستانه تهیه برنامه ششم توسعه قرار دارد از کلیه مدیران دستگاه‌های اجرائی استان سمنان نیز خواست تا در دستگاه‌های خود کمیته‌های برنامه‌ریزی ایجاد کنند.

برنامه ششم توسعه نیازمند برش استانی، شهرستانی و بخشی

مقام عالی دولت در استان سمنان با اشاره به اینکه برای تهیه برنامه ششم توسعه ارزیابی برنامه‌های چهارم و پنجم بسیار مهم است اظهار داشت: به دلیل اینکه در برنامه پنجم توسعه برش استانی نداشتیم امروز ارزیابی آن مشکل است.

وکیلی ادامه داد: در این زمینه نیازمندیم که در برنامه ششم توسعه در سطح ملی، به طور حتم برش استانی، شهرستانی و بخشی داشته باشیم.

وی بر وجود برش های استانی در برنامه ششم توسعه به منظور برنامه ریزی و ارزیابی توسعه استانها تاکید کرد و گفت: نبود برش های استانی برنامه های توسعه دوره های گذشته در کشور عاملی برای ناتوانی در شناسایی نقاط ضعف و قوت پیشرفت استانهاست.

مدیران اجرایی استان سمنان در تهیه و تنظیم نظریه پایه توسعه تلاش کنند

استاندار سمنان افزود: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری در دولت تدبیر و امید هم به این نتیجه رسیده است که برنامه ششم توسعه باید دارای برش استانی باشد که این امر باید قابل توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد.

وکیلی بر توسعه متوازن در استان سمنان به منظور اختصاص امکانات به تمام بخش های آن تاکید کرد.

وی اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرائی استان سمنان موظفند تا برای تهیه نظریه پایه توسعه استان سمنان همکاری کنند.

وکیلی با اشاره به نقش مدیران در تدوین این سند از مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی استان سمنان خواست در تهیه و تنظیم نظریه پایه توسعه استان سمنان تلاش کنند.

برنامه توافقی مجلس و دولت در مورد سیاست های ابلاغی برای برنامه ششم توسعه

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: برنامه توافقی مجلس شورای اسلامی و دولت یازدهم در مورد سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه ششم توسعه کشور تا پایان هفته نهایی می شود.

غلامرضا کاتب با بیان اینکه این برنامه شامل 25 تا 35 ماده در چهار محور تنظیم شده است و کلیات آن تا پایان این هفته نهایی می شودادامه داد:علم و فناوری، فرهنگ، اقتصاد و عدالت اجتماعی چهار محور برنامه توافقی مجلس شورای اسلامی و دولت تدبیر و امید در مورد سیاست های ابلاغی رهبری برای برنامه ششم توسعه است.

وی بر لزوم اتخاذ رویکردی واقع بینانه از سوی دولت یازدهم در تدوین برنامه ششم توسعه کشور تاکید کرد و افزود: محورهای این برنامه باید برای مسئولان و مردم روشن باشد تا مردم بتوانند در مورد آن مطالبه داشته باشند.

دولت در تدوین برنامه ششم توسعه نباید نگاه آرمانی داشته باشد

نماینده مردم شهرستانهای گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در تدوین برنامه ششم توسعه نباید نگاه آرمانی داشته باشد، افزود: این برنامه باید قابلیت ارزیابی از سوی مردم را داشته باشد و به ویژه در مسایل اقتصادی دارای شاخصه های کمی لازم باشد.

کاتب همچنین با اشاره به نقد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سازمان خصوصی و وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور در مورد نحوره خصوصی سازی، گفت: دستگاه های اجرایی که در فهرست خصوصی سازی قرار می گیرند، بلاتکلیف می مانند و دچار رکود می شوند.

وی ادامه داد: دستگاه های اجرایی نیز در برابر قرار گرفتن در این فهرست برای خصوصی سازی مقاومت می کنند.

ارز حاصل از فروش نفت باید به سرمایه کشور تبدیل شود

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نظر کارشناسی اقتصاددانان مبنی بر اینکه ارز کشور نباید به ریال تبدیل شود، تصریح کرد: ارز حاصل از فروش نفت باید به سرمایه کشور تبدیل شود تا از آن تولید به دست بیاید تا اقتصاد کشور رونق بگیرد.

کاتب افزود: مشکل کشور در سالهای گذشته این بوده که ارز حاصل از فروش نفت به پول تبدیل و به شکم مردم می رفته است.

کاتب با اشاره به اینکه سمنان در پرداخت مالیات استان هجدهم کشور و در گرفتن اعتبار استان سی ام است گفت: استان وضعیت خوبی از این نظر ندارد.

استانهایی که بیشترین مالیات را می دهند باید اعتبارات بهتری داشته باشند

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: باید پیشنهادی ارائه شود تا استانهایی که بیشتر مالیات پرداخت می کنند بتوانند بهتر از اعتبارات برخوردار باشند.

کاتب به مسائل و مشکلات مختلف استان سمنان اشاره و خاطرنشان کرد: اشرافیت رئیس جمهور بر مسائل این استان ظرفیتی است که به بهترین شکل باید از آن بهره برد.

وی اتحاد بین مسئولان و مردم استان سمنان را نعمتی بزرگ برای این استان در مسیر پیشرفت و توسعه عنوان کرد.

حسین آرامی رئیس امور آمایش و توسعه منطقه ای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری نیز در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان سمنان، توضیحاتی در مورد آمایش و نگاه دولت تدبیر و امید در تدوین برنامه ششم توسعه کشور ارائه داد.