امضای تفاهم نامه همکاری با سازمان حفظ محیط زیست و وزارت کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پسندیده مدیرکل دفتر آب و خاک با اشاره به تفاهم نامه ای که قرار است عصر امروز میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور در محل وزارت کشور به امضاء معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور برسد، گفت: این تفاهم نامه در راستای اصل پنجاهم قانون اساسی مبتنی بر حفظ محیط زیست به عنوان وظیفه همگانی است.

پسندیده افزود: سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل فرابخشی بودن محیط زیست، تلاش می کند تا با استفاده از کلیه ظرفیت های کشور و ایجاد هم افزایی و مشارکت بین قوا، دستگاه ها و نهادها؛ گام هایی موثر در حفظ محیط زیست کشور و خروج از چالش های فعلی محیط زیست کشور بردارد و امضای تفاهم نامه یکی از راه های رسیدن به این فصل مشترک برای حفظ محیط زیست است.

مدیرکل دفتر آب و خاک ادامه داد: تفاهم نامه با وزارت کشور حوزه های مختلفی همچون کمک به بهبود مدیریت پسماندهای عادی، بهبود شاخص های کیفی هوا متاثر از حمل و نقل عمومی و بهبود سایر شاخص های کمی و کیفی منابع زیستی را در برمی گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت نقش وزارت کشور و شهرداری ها و دهداری ها در موضوعات ذکر شده به ویژه موضوع مدیریت پسماند عادی، ابراز امیدواری کرد: با امضاء و اجرایی شدن مفاد این تفاهم نامه، شاهد کاهش بخشی از آلاینده های زیست محیطی باشیم.

این مقام مسئول تصریح کرد: همچنین برای دستیابی به استانداردهای کیفی هوا و وضعیت مطلوب هوا در کشور تا پایان برنامه ششم، نیاز به همکاری وسیع دو مجموعه است.

پسندیده تأکید کرد: تدوین سیستم جامع پایش و سنجش شاخص های کیفیت هوا و سایر منابع زیستی در راستای بهبود سایر شاخص های کمی و کیفی منابع زیستی نیز از جمله موارد دیگر در این تفاهم نامه است.