برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان در نیمه شهریورماه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قطبی ظهر امروز در نشست هم اندیشی اصحاب فرهنگ و هنر استان اصفهان اظهار داشت: در طول سال های گذشته نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان در نیمه دوم اسفندماه برگزار می شد که به دلیل ایام خاص نزدیک به عید بازخورد مناسبی نداشت.



وی افزود: بر همین اساس از سال جاری این نمایشگاه قرار است از 15 تا 20 شهریورماه در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار شود.



مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان تاکید کرد: با توجه به اهمیت کار فرهنگ و هنر دستاوردهای یک ساله فروشگاه های کتاب در نمایشگاهی با نام تازه های نشر در تالار فرشچیان به نمایش گذاشته می شود ضمن اینکه یک میز اصفهان شناسی نیز برای معرفی تازه های نشر به گردشگران در میدان امام خمینی (ره) مستقر می شود.



وی ادامه داد: در آستانه هفته دولت سلسله نشست های اصحاب فرهنگ و هنر برای برنامه ریزی در راستای رفع مشکلات اهالی فرهنگ و هنر برگزار می شود که نخستین نشست امروز با حضور عباس مقتدایی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان برگزار شده است.



تعامل موثر انجمن های فرهنگی هنری ضروری است



همچنین در ادامه جلسه انصاری رئیس اتحادیه چاپخانه داران استان اصفهان اظهار داشت: برگزاری این نشست فرصت مغتنمی است تا با هم اندیشی با یکدیگر به مشکلات صنعت چاپ و نشر بیشتر و بهتر بپردازیم.



وی با اشاره راه اندازی شهرک چاپ و نشر، به تعداد زیاد انجمن های فرهنگی هنری در استان اشاره کرد و ابراز داشت : یکی از درخواست های ما این است که انجمن های فرهنگی و هنری با هم تعامل بهتری داشته باشند تا هویت واقعی خویش را یافته و به جامعه نیز آن را معرفی کنند.



رئیس اتحادیه چاپخانه داران استان اصفهان با اشاره به اینکه نشست اصحاب فرهنگ و هنر در برد فرهنگی موثر است، بیان داشت: تمام موسسات فرهنگی از اداره ارشاد مجوز معافیت مالی گرفتند که ظلم بزرگی به صنعت چاپ است و باید در لایحه های جدید لحاظ شود.