برنامه دولت برای تبلیغات گسترده فرش دستباف ایران در اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده در مراسم بیست و سومین نمایشگاه فرش دستباف گفت: طراحی و نقشه های فرش دستباف ایرانی در تمام دنیا زبانزد است و این نشانگر فرهنگ ویژه ای در بافت فرش های دستباف ایرانی است که باید آنها را ارج نهاد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه ابتکار و خلاقیت نباید اصالت فرش دستباف را از بین ببرد، افزود: در بازارهای خارجی حتی فرش های دستبافی که از سوی سایر کشورها عرضه می شود به جهت اعتبار فرش ایرانی با نام جمهوری اسلامی ایران عرضه می شود که به نظر می رسد این الگو بودن را باید حفظ و صیانت کرد.

وی تصریح کرد: دولت به شدت با تبلیغات گسترده فرش دستباف ایرانی در شبکه های تلویزیونی خارجی بخصوص اروپا موافق است و آن را پیگیری می کند این در شرایطی است که برخی کمپانی ها در دنیا کوچکترین محصولات خود را نیز به نحو فزاینده ای تبلیغ می کنند، با این حال جای تبلیغات هنر صنعت فرش ایرانی در شبکه های تلویزیونی دنیا خالی است.

نعمت زاده تاکید کرد که باید تبلیغات گسترده ای را برای فرش دستباف ایرانی آغاز کرد.

همچنین در این مراسم حمید کارگر سرپرست مرکز ملی فرش دستباف گفت: طی ماههای گذشته رشد وزنی و ارزشی صادرات فرش دستباف را شاهد بوده ایم و تلاش داریم تا پایان سال، صادرات را رونق بخشیم.

وی افزود: برای بیست و سومین نمایشگاه فرش دستباف برنامه ریزی ها بر این بود که بازرگانان خارجی و خریداران فرش دستباف ایرانی برای حضور دعوت شوند که این دعوت منجر به حضور 120 بازرگان خارجی فرش دستاف شده است.

به گفته کارگر چهارمین جشنواره ملی فرش برتر در حاشیه این نمایشگاه برگزار می شود که نشان دهنده تنوع فرش دستباف ایرانی است.

وی از دولت آمریکا درخواست کرد تا تحریم 4 ساله فرش دستباف را لغو کندو اجازه دهد تا شهروندان آمریکایی از لذت استفاده از فرش دستباف بهره مند شوند.