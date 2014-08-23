طرح رسيدگی به دارايی مقامات به کمیته مشترک سه قوه و مجمع تشخیص سپرده شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام با تسليت ايام سالگرد شهادت امام جعفر صادق(ع) به اعضا، شيعيان جهان، به ويژه مردم متديّن كشورمان گفت: امام جعفر صادق(ع) به حق احياگر بزرگ مذهب متعالي شيعه و اسلام ناب در جهان هستند و حقيقتاً در عصر خود، به رغم همه ناامني‌ها و اختلافات شديدي كه مكاتب بني‌اميه ايجاد كرده بود، توانستند با روش و سياست‌هاي خاص وجوديشان، نهضت عظيم فكري در دنياي اسلام به وجود آورند.

آیت الله هاشمي رفسنجاني، با اشاره به تأثيرات شگرف و ماندگار فكري حضرت امام جعفر صادق(ع) بر ساير مكتب‌ها تأكيد كرد: ايشان با هدايت‌ها و افكار متعالي‌شان، باعث شدند ساير مكاتب از جمله علماي اهل سنت نيز در آن دوره از بركات افكار و نظرات حضرت بهره‌مند شوند.

در ادامه جلسه، بررسي طرح رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران با حضور رؤساي كميسيون‌هاي اقتصادي و قضايي، حقوقي مجلس شوراي اسلامي، رئيس ديوان عدالت اداري، معاونين حقوقي رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه، قائم مقام وزير كشور و كارشناسان مربوطه از دستگاه‌هاي ذيربط ادامه يافت.

ابتدا، نماينده كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام گزارش جلسات اين كميسيون را كه با كارگروه‌هاي گوناگون براي يافتن راه‌هاي حقوقي اين طرح تشكيل شده است، به اطلاع اعضا رساند كه اين گزارش مورد استقبال اعضا و نمايندگان سه قوه قرار گرفت. سپس با توجه به بحث‌هاي مبسوط اعضا و مدعوين، به دليل ابعاد گسترده بحث و تنوع ديدگاه‌ها و بنا به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه، مقرر شد با توجه به ضرورت بررسي ابعاد اجرايي اين طرح و ايجاد زمينه‌هاي مطمئن براي مردم و نظام اسلامي و دستيابي به نتايج پيشنهادات ملموس، عملي و اجرايي، موضوع به كميسيون مشتركي شامل نمايندگان سه قوه و مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شود تا پس از ارائه پيشنهادات اجرايي كميسيون، اين طرح مجدداً در دستور كار مجمع قرار گيرد.

در پايان اين جلسه، علی شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي، گزارشي از آخرين وضعيت و تحولات منطقه به ويژه در عراق و سوريه را به اطلاع اعضا رساند.

