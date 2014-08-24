16 مدرسه با آغاز سال تحصیلی تحویل آموزش و پرورش می شود

علی بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: با برنامه ریزی های انجام شده برای سال تحصیلی جدید 16 پروژه با 147 کلاس درس با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، استانی، خیری و مسکن مهر از سوی نوسازی تحویل آموزش و پرورش خواهد شد.

وی با بیان اینکه تحویل پنج پروژه دیگر با 52 کلاس درس برای مهر ماه جاری پیش بینی می شود، گفت: با تحویل پنج پروژه یاد شده تعداد پروژه های مورد استفاده دانش آموزان در سال تحصیلی جدید به 21 مدرسه با 199 کلاس درس خواهد رسید.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان البرز ادامه داد: مدرسه خیری مصلی نژاد در ناحیه چهار کرج، مدرسه مشارکتی نیک کالا در کمالشهر، مدرسه مشارکتی سه کلاسه در ساوجبلاغ، پروژه 10 کلاسه در مشکین دشت، مدرسه خیری مشارکتی چهار باغ و ... از جمله این پروژه ها است که برای امسال آماده بهره برداری هستند.

بهرامی با اشاره به پروژه های مسکن مهر اظهار داشت: سه مدرسه در مجموع با 28 کلاس درس در مسکن مهر ماهدشت در مقاطع ابتدایی و راهنمایی برای سال تحصیلی جدید پذیرای دانش آموزان این منطقه خواهد بود.

وی همچنین خبر داد: دو پروژه هشت کلاسه در مقطه ابتدایی برای دانش آموز دختر و پسر در شهرک ابریشم و یک پروژه 24 کلاسه در مسکن مهر هشتگرد نیز برای سال تحصیلی جاری آماده سازی خواهد شد.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان البرز در پایان با بیان اینکه رشد هرساله جمعیت دانش آموزی موقعیت استان البرز را ویژه کرده است، گفت: متاسفانه عمده ترین مشکل در کلاس های درس تراکم بالا و دو شیفته بودن مدارس به شمار می رود و اگر اعتبارات به موقع و کامل در اختیار نوسازی قرار گیرد بخشی از مشکلات موجود قابل حل خواهد بود.