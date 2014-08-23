عملیات والفجر 2 در بروجرد بازسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی امام جمعه بروجرد ظهر شنبه در جلسه برنامه ریزی برای شبیه سازی عملیات والفجر2 در حسینیه اهل بیت(ع) این شهرستان اظهار داشت: هشت سال دوران دفاع مقدس دورانی پر افتخار برای کشور ایران است

وی با بیان اینکه نام شهیدان برای همیشه بر تارک جمهوری اسلامی ایران حک شده و می درخشد، افزود: هشت سال دفاع مقدس به گونه ای رقم خورده است که تا قرنها و تا زمانی که ایرانی وجود دارد باید نام حماسه آفرینان دوران دفاع مقدس با عظمت برده شود.

امام جمعه بروجرد ادامه داد: در دوران دفاع مقدس مردم ایران حماسه ها آفریدند که هر چه در رابطه با عظمت آن سخن بگوییم نمی توانیم حقیقت آن را بیان کنیم.

حجت الاسلام ترابی بیان داشت: روحیه ایثار و فداکاری رزمندگان و شهیدان در دوران دفاع مقدس باعث شده که امروز کشور ایران به سرنوشت دیگر کشورهای منطقه مبتلا نشود.

وی با بیان اینکه موج بیداری اسلامی در برخی از کشورهای منطقه ناشی از تاثیرات انقلاب اسلامی ایران است، افزود: امروز انقلاب نیز مدیون دستاوردهای هشت سال دوران دفاع مقدس بوده و ملت ایران برای همیشه مدیون ایثارگریها و جانفشانی های شهداء، آزادگان و ایثارگران دوران دفاع مقدس است.

امام جمعه بروجرد با بیان اینکه ملت ایران قدرشناس رشادتهای شهیدان دوران دفاع مقدس هستند، اظهار داشت: امروز با تربیت نسل جوان و انتقال ارزشهای انقلاب می توانیم در برابر تهدیدات و خطرات دشمنان ایستادگی کنیم.

وی افزود: نسل جوان امروز که جنگ را ندیده باید با عظمت و عزت آن دوران آشنا شده و آنان را متوجه هدفهای ارزشمند شهیدان و آزادگان و رزمندگان دوران دفاع مقدس کنیم.

حجت الاسلام ترابی ادامه داد: یکی از تاثیر گذارترین برنامه ها بر روی نسل امروز بازسازی عملیاتهای دوران دفاع مقدس است.

سرپرست فرمانداری شهرستان بروجرد نیز افزود: اجرا و بازسازی عملیاتهای دوران دفاع مقدس زمینه ساز ایجاد پیوند میان نسل جدید با سه نسل گذشته ایران است.

رضا آریایی بیان داشت: وحدت و انسجام امروز نتیجه جانفشانیهای جوانان و شهدایی است که امروز نام و عکس آنها در سطح شهر زینت بخش خیابانها شده است.

وی تصریح کرد: برای اجرای هرچه بهتر بازسازی عملیات والفجر 2 در بروجرد همه دستگاههای اجرایی باید پای کار بیایند و سپاه را در انجام این برنامه بزرگ کمک کنند.

فرمانده گروه 24 بعثت بروجرد نیز در این جلسه اظهار داشت: دوران دفاع مقدس بزرگترین حادثه تاریخ کشور و انقلاب اسلامی ایران بوده است.

سرهنگ ایمانی افزود: در دوران دفاع مقدس ظلمی علیه ملت ایران انجام شد که اینگونه بازسازی ها باعث آشنایی مردم نسبت به تعرض دشمنان می شود.

وی ادامه داد: اجرای اینگونه برنامه ها موجب تاثیرات فرهنگی بر روی نسل جوان امروز جامعه خواهد شد که همه دستگاهها نیز باید در این زمینه مشارکت کنند.