عملیات ساخت پل غیر هم سطح باقدرت کرمان تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر علی بابایی عصر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این عملیات به وسعت 11 هزار متر مربع انجام شده است،گفت:این اقدام در راستای تسهیل در امر عبور و مرور ،بهسازی و ساماندهی معابر صورت گرفته است.

وی تامین رفاه حال شهروندان و ارائه خدمات با کیفیت بهتر را از دیگر اهداف این گونه اقدامات برشمرد.

معاون خدمات شهری شهردار از نصب هزار نیمکت در نقاط مختلف شهر کرمان به زودی خبر داد.

بابایی گفت: به همت واحد خدمات و تاسیسات شهرداری قریب هزار نیمکت شهری در حال ساخت است.

مبلمان شهری کرمان تجهیز می شود

وی همچنین اضافه کرد: به زودی هزار نیمکت در پیاده روهای شهر که دارای عرض مناسبی باشند ،نصب می شود.

وی هدف از این اقدام را رفاه حال شهروندان عنوان کرد و اظهار داشت: به زودی نقاط مورد نیازبرای نصب نیمکت شناسایی و توسط شهرداری های مناطق نصب می شود.

معاون خدمات شهری شهردار در ادامه از نصب بیش از 800 سطل زباله در نقاط مختلف شهر کرمان خبر داد.

بابایی با بیان اینکه دو هزار سطل زباله برای نصب در نقاط مختلف شهر در نظر گرفته شده است، افزود:تاکنون قریب 800 سطل زباله در نقاط مختلف از جمله خیابان های بهمنیار،عباس صباحی ،خواجو ، شهید مطهری ،سرباز و فیروز آباد نصب شده است.

وی ادامه داد: به زودی سطل زباله در دیگر خیابان های سطح شهر که نیازمند به سطل زباله بیشتر باشند، نصب می شود.

بابایی هم چنین از بهسازی و رنگ آمیزی سطل های زباله ی قبلی و هماهنگ شدن آنها با سطل های زباله جدید خبر داد.