مدیران دستگاههای اجرایی قزوین برای گرفتن ردیف اعتباری تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رجب رحمانی در جلسه شورای برنامه ریزی استانداری قزوین که روز شنبه در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: لایحه رفع موانع تولید و ارتقاء نطام پولی کشور با یک فوریت تصویب شده که امیدواریم به حل مشکلات این حوزه کمک کند.

نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید ارتباط تنگاتنگی با وزارتخانه خود داشته باشند تا بتوانند ردیف اعتباری را به صورت تکمیل بگیرند و کارها را پیش ببرند.



رحمانی بیان کرد: بودجه سال94 کشور در مجلس در حال تدوین است که از مسئولان انتظار داریم برای تامین بودجه مورد نیاز ادارات خود اقدام کنند تا در سال آینده با مشکلات اعتباری مواجه نشوند.



وی افزود: متاسفانه در گذشته هم چند ردیف اعتباری مانند سد طالقان و شبکه های زهکشی تاکستان از بین رفته که نباید این فرصت ها را به راحتی از دست دهیم و اگر تلاش نکنیم و دیر بجنبیم ردیف های اعتباری حذف می شود.



مقابله با چاههای غیرمجاز



رحمانی یادآورشد: برای مقابله با چاههای غیر مجاز باید اقدامی جدی شود تا با تعیین تکلیف این چاهها از مصرف های بی رویه جلوگیری شود و از مسئولان انتظار داریم فرمهای لازم را تهیه و برنامه ریزی لازم را در این خصوص انجام دهند.



محمدی: آمایش سرزمین جدی گرفته شود



در ادامه داود محمدی نماینده مردم البرز، ابیک و قزوین در مجلس شورای اسلامی هم گفت: مسائل ریست محیطی که با سلامت انسانها مرتبط است باید در استان جدی گرفته شود تا در آینده هزینه های بیشتری را متحمل نشویم.



محمدی بیان کرد: ضمن تشکر از کارآمد کردن شورای برنامه ریزی امیدواریم از موازی کاری پرهیز شود و کارها به صورت تحقیقی و کارشناسی ادامه یابد و در این مسیر می توان از تحقیقات ارزشمند مرکز پژوهش مجلس و دولت نیز بخوبی استفاده کرد.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: هفت هزار عنوان کار پژوهشی در مجلس وجود دارد که با بهره برداری بیشتر از آن می توان به کارآمد کردن طرحها کمک کرد.



وی افزود: پایش و نظارت در برنامه ریزیها مهم است و اگر مدیران مستندات قوی و مستدلی برای گرفتن بودجه ارائه کنند نمایندگان می تواند ضمن دفاع منطقی آن را در لایحه پیش بینی کنند.

























