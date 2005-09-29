يه گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي سايت Kavkaz.memo ،"چارلز وال" جمهوري آذربايجان را فعالترين شريك كشور خود ناميد و گفت در راستاي اين همكاري ها آمريكا سيستم راداري خود را در اين كشور توسعه خواهد داد.

به گفته وال، آمريكا به ارتش نيرومند جمهوري آذربايجان علاقمند است و قصد دارد سه رادار ديگر در ياشما، كردامير و هم مرز با روسيه مستقر نمايد.

گفتني است كه وزارت دفاع آمريكا و رايزن مطبوعاتي سفارت آمريكا در باكو هفته گذشته از ساخت دو رادار نظارت هوايي در جمهوري آذربايجان يكي در آستارا، در نزديكي مرز با ايران و ديگري در خيزي، در دامنه جنوبي سلسله كوههاي قفقاز اطلاع داد.

منابع گفته اند كه آمريكا قصد دارد تا با اين رادارها حريم هوايي ايران و روسيه را كنترل كنند.

در اين ضمن منابع موثق روسي نيز گفتند مسكو به حضور رادارهاي آمريكا درجمهوري آذربايجان واكنش مناسب نشان خواهد داد.

روسيه معتقد است ساخت دو رادار فقط مرحله مقدماتي است و باور بر اين است كه مرحله بعدي مي‌تواند بعد از انتخابات ماه نوامبر در جمهوري آذربايجان آغاز شود. بعد از آن ديگر نه ساخت رادار بلكه از حضور واحدهاي واكنش سريع آمريكا در كشور سخن خواهد رفت. منابع روس مي‌گويند مسكو براي مقابله با اين كار دست به اقدامات مختلفي از مجازاتهاي اقتصادي گرفته تا وارد كردن رژيم رواديد به آذربايجان خواهد زد.

گفتني است كه در آذربايجان در حال حاضر رادار گابالي فعاليت مي‌كند كه به روسيه تعلق دارد. روسيه و آذربايجان موافقتنامه مربوطه را در اوائل سال 2002 امضا كردند و آن وقت هم نام رادار به "مركز اطلاعاتي – تحليلي داريال" كه در راستاي اهداف نظامي روسيه مورد استفاده قرار مي گيرد تغيير داده شد.

اين رادار در سال 1984 براي هشدار دادن از پرتاب موشك‌هاي بالستيك در نيم كره جنوبي ساخته شده بود و در دوران جنگ ايران و عراق ، جنگ خليج فارس و عمليات ضد تروريستي آمريكا در افغانستان فعالانه بكار گرفته شد.

