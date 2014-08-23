رونمایی از جت آموزشی تا پایان امسال/ قدرت نظامی یک کشور پشتوانه سیاستمداران است

به گزارش خبرنگار مهر نصرالله عزتی معاون هماهنگی وزارت دفاع امروز ظهر در حاشیه هفتمین روز درگذشت پدران شهید یاسینی با حضور در جمع خبرنگاران درباره بهره برداری از جت آموزشی برای خلبانان اظهار داشت: با توجه به تحریم هایی که پس از انقلاب اسلامی با آن روبرو بودیم طبق تفاهمی که بین نیروی هوایی و ستاد کل نیروهای مسلح درباره ساخت جت های آموزشی تنظیم شد در پی آن متخصصان ایرانی تمام تجربیات و دانش بومی خود را بکار گرفته و نسبت به ساخت آن اقدام کردند که انشاالله تا پایان امسال نیز نمونه اولی این جت به پرواز درخواهد آمد.

وی با اشاره به آموزش خلبانان گفت: استفاده آنان از دستگاه شبیه ساز و انجام پرواز واقعی دو موضوع بسیار مهمی است که خلبانان باید آموزش های لازم را کسب کنند.

معاون هماهنگی وزارت دفاع تصریح کرد: در گذشته نیز پروازهای آموزشی توسط اف 5 دو کابینه که متعلق به نسل های دوم و سوم بود مورد استفاده قرار می گرفت اما در این میان نیز استفاده از جنگنده های پیشرفته تر برای آموزش خلبنان نیاز اساسی قلمداد می شد.

امیر عزتی تصریح کرد: طراحی و ساخت کامل جت آموزشی توسط متخصصان ایرای و صنایع دفاع هم اکنون در حال انجام است که انشاءالله پس از بهره برداری از این صنعت شاهد پیشرفت های بیشتر در این حوزه و بخش های دیگر باشیم.

وی با تاکید بر ارتقاء دفاعی ایران به این سادگی های بدست نیامده است بیان کرد: تلاش مستمر و شبانه روزی نیروهای متخصص ما در عرصه دفاعی پس از انقلاب اسلامی نمایانگر این همه پیشرفت بوده که خوشبختانه توانسته ایم محصولات دفاعی بسیار گسترده ای را در حوزه های زمینی، دریایی و هوایی عرضه کنیم.

عزتی با بیان اینکه فردا حدود 5 دستاورد بزرگ صنایع دفاعی با حضور رئیس جمهور به بهره برداری می رسد، گفت: قدرت نظامی یک کشور همواره پشتوانه سیاستمداران است و همچنین قدرت نظامی نیز یکی از مولفه های قدرت ملی محسوب می شود و اقتدار ملی را رقم می زند.