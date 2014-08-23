تونل گلاب طرحی استانی و توقف آن غیر قانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله معین ظهر امروز در نطق پیش از دستور خود در پنجاه و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به قطعی آب شرب شهر اصفهان و دیگر شهرهای اطراف آن در روز گذشته اظهار داشت: در این راستا آب بیش از 4 میلیون نفر قطع شد که این اتفاق نیاز به پیش‌بینی برای مسیری غیر از مسیر موجود برای تامین آب آشامیدنی اصفهان را بیان می کند.

وی با اشاره به تعطیلی طرح تونل گلاب 2 در هفته‌های اخیر بیان داشت: تعطیلی تونل گلاب با توجه به اینکه این طرح طرحی استانی است و اعتبارات آن از سوی استان تامین می‌شود غیر قانونی و غیر کارشناسی بوده است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه تونل گلاب 2 مصوبه شورای برنامه‌ریزی استان را دارد، ادامه داد: در اختیار وزیر نیرو نیست که مصوبه استانی را متوقف کند.

وی با بیان اینکه به دنبال قطعی آب شایعاتی در خصوص نشت نفت در رودخانه و همچنین سوء استفاده‌های برخی از مسئولان استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری را به دنبال داشت، اظهار داشت: مسئولان دیگر استان‌ها باید توجه داشته باشند که حق آبه زاینده رود حق چندین هزار ساله مردم اصفهان است و اقدام آنها خلاف شرع است.

معین با بیان اینکه یک میلیارد و 140 میلیون لیتر حق آبه مردم اصفهان از رودخانه زاینده رود است، ادامه داد: چنانچه این میزان حق آبه به مردم اصفهان داده شود نیاز و چشم داشتی به دیگر منابع آبی نخواهند داشت.

وی با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر روند بررسی مشکل رودخانه زاینده رود از روند علمی و کارشناسی آن خارج شده است، بیان داشت: بررسی موضوع آب زاینده رود این روزها به دست افرادی که به دنبال مطامع خاص خودشان هستند افتاده است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به سفر معاون اول رئیس جمهور به اصفهان نیز گفت: امیدواریم با سفر این مقام مسئول به اصفهان واقعیت‌های زاینده رود به گوش مسئولان کشوری برسد.

مرتضی سقاییان نژاد، شهردار اصفهان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به دیدار با مسئولان وزارت نیرو اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که هنوز مسئولان وزارت نیرو بی آبی زاینده رود را درک نکرده‌اند.

وی با اشاره به اظهارات معاون وزیر نیرو در خصوص توقف تونل گلاب 2 نیز گفت: وی بر این اعتقاد است که چنانچه تونل گلاب 2 راه‌انداز شود پل زمان خوان از حیث انتفاع می‌افتد.

شهردار اصفهان ادامه داد: این در حالی است که این مسئولان ارزش پل‌های تاریخی اصفهان همچون سی و سه پل، پل خواجو و پل شهرستان را که مدت 14 سال است که با بی آبی مورد آسیب قرار گرفته‌اند نادیده می‌گیرند.

وی اظهار داشت: زمانی که مدیران بخشی در جایگاه مدیریت ملی قرار می‌گیرند نباید انتظار داشت که مشکلات به روش‌های موثرتری مرتفع شود.

