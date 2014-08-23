به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده بعداز ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ ریزی و توسعه آذربایجان شرقی درتبریز با اشاره به اینکه پروژه های عرمانی مختلفی در هفته دولت در استان به بهره برداری می رسد، افزود: البته باید پروژه های کامل در هفته دولت افتتاح شوند، بدین معنی که افتتاح پروژه‌های عمرانی با رعایت اصول علمی و قانونی صورت بگیرد و افتتاح ها به معنی واقعی باشند چراکه مردم به خوبی عملکرد خادمان خود را زیر نظر دارند.

وی همچنین با اشاره به اینکه سند تدبیر و توسعه آذربایجان شرقی نقش موثری در هدایت منابع محدود استان به سمت توسعه و پیشرفت دارد، ادامه داد: باید در همین زمینه کارگروه‌ های تخصصی تدوین این سند گزارش ‌ها و آمارهای خود را به معاون برنامه‌ ریزی استانداری ارائه کنند تا شاهد خبرهای خوبی در استان باشیم.

جبارزاده با بیان اینکه در یک سال گذشته اجرای طرح جامع تحول نظام سلامت یکی از ماندگارترین خدمات دولتمردان تدبیر و امید بود، اظهار داشت: در گذشته مردم از بابت هزینه و کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی با مشکل مواجه بودند که امروز با عزم جدی دولت شاهد رضایت مردم از بخش بهداشت و درمان جامعه هستیم.

وی همچنین از افتتاح 287 پروژه عمرانی با اعتبار دو هزار و 500 میلیارد ریال در آذربایجان شرقی همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: هم اکنون سه هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام در استان وجود دارد که برای اتمام آن ها 30 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که بیشتر این پروژه ها مربوط به حوزه راه و حمل و نقل هستند.