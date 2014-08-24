به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «دیابولیک» به نوعی شبیه و ادامه نمایش «متابولیک» است که پسیانی پیش از این در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر با حضور هنرمندانی چون فرهاد مهندسپور و بابک حمیدیان روی صحنه برده بود.
این کارگردان و بازیگر با سابقه تئاتر قصد دارد بعد از پایان سی و سومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر نمایش «دیابولیک» را در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه ببرد. «دیابولیک» جدیدترین اثر گروه تئاتر «بازی» است که به احتمال زیاد همچون تجربههای اخیر پسیانی و گروه از بازیگران مهمان نیز استفاده خواهد کرد.
پسیانی پیش از این نمایشهایی همچون «بسه دیگه خفه شو»، «زخمه بر رمل»، «گنگ خوابدیده»، «تیغ و ابریشم»، «بحرالغرایب»، «قهوه قجری»، «پرفسور بوبوس» و «عرق خورشید، اشک ماه» را در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برده است.
وی در مقام بازیگر نیز طی سالهای اخیر در نمایشهایی همچون «هملت» به کارگردانی رضا گوران، «آنتیگونه» به کارگردانی همایون غنیزاده و «باغبان مرگ» به کارگردانی آروند دشتآرای به ایفای نقش پرداخته است.
آتیلا پسیانی قصد دارد نمایش «دیابولیک» را زمستان سال جاری و بعد از پایان سی و سومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه ببرد.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «دیابولیک» به نوعی شبیه و ادامه نمایش «متابولیک» است که پسیانی پیش از این در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر با حضور هنرمندانی چون فرهاد مهندسپور و بابک حمیدیان روی صحنه برده بود.
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