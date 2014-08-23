به گزارش خبرنگار مهر، امیر جانبازی عصر شنبه در نشست هماهنگی برنامه های هفته دولت در این شهرستان افزود: برای اجرای این پروژه ها بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار از محل منابع و غیر دولتی سرمایه گذاری شده که سهم اعتبارات دولتی از این طرح ها ۱۴ میلیارد تومان و بخش خصوصی شش میلیارد تومان بوده است.

وی همچنین اظهارداشت: این پروژه ها در بخش های توسعه عمران شهری، مسکن مددجویی، طرح هادی روستایی، زیرسازی و روکش آسفالت، آب آشامیدنی، گاز رسانی، کشاورزی، دامداری، ساخت هتل و تالار، احداث پل و پارک ساحلی، واحدهای آموزشی و غیره طی هفته دولت امسال به بهره برداری می رسد.

فرماندار رودسر گفت: در هفته دولت امسال ۲۹ واحد مسکن مددجویی و طرح خود کفایی اشتغال در این شهرستان به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: مسکن مددجویی به تعداد 16 واحد در مجموع با زیر بنایی ۷۷۹ متر مربع با اعتباری افزون بر دو میلیارد و 700 میلیون ریال و همچنین ۱۳طرح خود کفایی اشتغال در زمینه طرح های کشاورزی، دامپروری، خدماتی و فنی حرفه ای با اعتباری افزون بر یک میلیارد و ۶۳ میلیون ریال طی این هفته در سطح شهرستان به بهره برداری می رسد.

جانبازی اذعان داشت: با افتتاح طرح های خودکفایی کمیته امداد برای ۱۳نفر شغل ایجاد خواهد شد.

وی در ادامه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر یادآوررشد: هفته دولت فرصت مناسبی برای اطلاع رسانی خدمات دولت به مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان رودسر در شرق استان گیلان واقع شده است.