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۱ شهریور ۱۳۹۳، ۱۷:۵۳

در هفته دولت/

۱۴۸ پ‍روژه عمرانی در رودسر افتتاح می شود

۱۴۸ پ‍روژه عمرانی در رودسر افتتاح می شود

رودسر – خبرگزاری مهر: فرماندار رودسر از افتتاح ۱۴۸ پروژه عمرانی طی هفته دولت امسال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر جانبازی عصر شنبه در نشست هماهنگی برنامه های هفته دولت در این شهرستان افزود: برای اجرای این پروژه ها بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار از محل منابع و غیر دولتی سرمایه گذاری شده که سهم اعتبارات دولتی از این طرح ها ۱۴ میلیارد تومان و بخش خصوصی شش میلیارد تومان بوده است.

وی همچنین اظهارداشت: این پروژه ها در بخش های توسعه عمران شهری، مسکن مددجویی، طرح هادی روستایی، زیرسازی و روکش آسفالت، آب آشامیدنی، گاز رسانی، کشاورزی، دامداری، ساخت هتل و تالار، احداث پل و پارک ساحلی، واحدهای آموزشی و غیره طی هفته دولت امسال به بهره برداری می رسد.

فرماندار رودسر گفت: در هفته دولت امسال ۲۹ واحد مسکن مددجویی و طرح خود کفایی اشتغال در این شهرستان به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: مسکن مددجویی به تعداد 16 واحد در مجموع با زیر بنایی ۷۷۹ متر مربع با اعتباری افزون بر دو میلیارد و 700 میلیون ریال و همچنین ۱۳طرح خود کفایی اشتغال در زمینه طرح های کشاورزی، دامپروری، خدماتی و فنی حرفه ای با اعتباری افزون بر یک میلیارد و ۶۳ میلیون ریال طی این هفته در سطح شهرستان به بهره برداری می رسد.

جانبازی اذعان داشت: با افتتاح طرح های خودکفایی کمیته امداد برای ۱۳نفر شغل ایجاد خواهد شد.

وی در ادامه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر یادآوررشد: هفته دولت فرصت مناسبی برای اطلاع رسانی خدمات دولت به مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان رودسر در شرق استان گیلان واقع شده است.

کد مطلب 2355770

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