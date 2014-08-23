رگبار و رعد و برق پراکنده در بیشتر نقاط کشور طی 24 ساعت آینده

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس تحلیل آخرین داده هاي هواشناسی در ساعات بعد از ظهر روز شنبه در پاره اي نقاط استان هرمزگان، جنوب استان فارس، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی رگبار و رعد و برق و در ارتفاعات زاگرس مرکزي و ارتفاعات البرز مرکزي و شرقی بارش پراکنده پیش بینی می شود.

به گفته وی، در روز یکشنبه وقوع رگبار و رعدو برق در استان هاي مازندران، گلستان، بوشهر و هرمزگان و رگبارهاي پراکنده در ارتفاعات مرکزي زاگرس، سمنان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: در روز دوشنبه بارش ها با شدت کمتر از روز قبل از آن عمدتا در استان هاي مازندران، غرب فارس، هرمزگان و احتمالا آذربایجان شرقی و ارتفاعات البرز غربی رخ خواهد داد.

وظیفه اظهار داشت : روزهاي یکشنبه و دوشنبه احتمال وقوع گردوخاك در شمال استان سیستان و بلوچستان بویژه در منطقه زابل پیش بینی می شود.

وی افزود: نیمه شرقی خلیج فارس در روز یکشنبه مواج می شود و این وضعیت بتدریج نواحی مرکزي آن را نیز در بر می گیرد. در روز دوشنبه غالبا نواحی مرکزي خلیج فارس مواج و طوفانی خواهد بود.