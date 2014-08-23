قدردانی دفتر رییس‌ جمهوری از مردم استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حضور کاروان دولت تدبیر و امید در اردبیل افتخارآفرین، رویدادی به یادماندنی است. اردبیل در طول تاریخ همواره یکی از کلان شهرهای معنوی ایران و کانون جوشان مقاومت، آزادگی و فرهنگ و هنر بوده است.

احساسات پاک و شعور والای دینی و مذهبی به ویژه عشق و ارادت و دلبستگی مثال‌زدنی مردم این خطه به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام، همراه با رشد سیاسی و آزادی‌خواهی و تعلق خاطر به ایران اسلامی، نمونه‌ای شایسته از شخصیت فاخر ملت بزرگوار ایران است.

حضور و مقاومت جانانه مردم اردبیل در سنگرهای دفاع از عزت، شرف و استقلال ایران اسلامی و کوشش بی‌دریغ‌شان برای سربلندی آن، از دیرینه‌ترین روزگاران تا دوران صفویه و مشروطه و تا روزگار ما تداوم داشته و اوج آن در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مشهود است.

این استان با برخورداری از استعدادهای شگفت‌انگیز کشاورزی و دشت‌های زرخیز، زمینه‌ها و قابلیت‌های فراوان گردشگری، نیازمندی به مدیریت بهینه منابع آبی و توسعه حمل و نقل ریلی و از همه مهم‌تر نیروی انسانی فعال و سخت‌کوش، در خور شایسته‌ترین توجه است تا نقش مؤثر خود را در اقتصاد ملی همچون دیگر عرصه‌ها ایفا نماید.

ضمن تشکر و قدردانی از استقبال گرم و پرشور مردم، شخصیت‌های سیاسی، علمی و فرهنگی استان؛ به ویژه نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه اردبیل، ‌علما و روحانیون، کارآفرینان و فعالان اقتصادی، نخبگان، جوانان عزیز و رسانه‌های پرتلاش ملی و محلی که سفر کاروان دولت تدبیر و امید به این استان را به رویدادی خاطره‌انگیز تبدیل کردند، امیدواریم در سایه مشارکت و حمایت‌های مردم نجیب و قهرمان این استان با تسریع در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مورد نظر و تلاش بیشتر، شاهد توسعه و پیشرفت روز افزون در این خطه باشیم. ان‌شاء الله.

دفتر رییس‌ جمهوری اسلامی ایران