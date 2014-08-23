رفتارهاي جامعه اسلامي پالايش شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آيتالله سيدهاشم حسيني بوشهري در همايش سبك زندگي قرآني كه ظهر شنبه در سالن همايشهاي شهرداري قم برگزار شد، با تشكر از زحمات شهردار قم در راستاي برگزاري اين همايش اظهار كرد: اگر مديري در مقايسه ميزان كيفيت اقدامات خود به نتيجه پيشرفت در برنامههايش نرسد در دوران مديريتش هيچ اقدام مطلوبي نداشته است.
وي بر پيشرفت روند برنامههاي جامعه اسلامي تاكيد كرد و گفت: اگر در جامعه اسلامي در كنار پيشرفتهاي ظاهري، رفتار و منش مردم جامعه پيشرفت نكند هيچ بهرهاي نخواهد داشت و در اين حالت ما از زندگي غربي الگو گرفتهايم كه اشتباه بسيار بزرگي است.
مدير حوزههاي علميه كشور در ادامه با بيان سخنان رهبر معظم انقلاب در ارتباط با سبك زندگي اسلامي ابراز كرد: هر مسئلهاي كه رهبر انقلاب به عنوان يك نظريه پرداز توانمند بر آن تاكيد داشته باشند، چراغ راهي براي مردم خواهد بود.
وي برخي از آسيبهاي فرهنگي موجود در ميان مردم را بيان كرد و افزود: جامعه ايران اسلامي دچار آشفتگي فرهنگي شده زيرا برخي از رسوبات رژيم شاهنشاهي در كشور از بين نرفته است.
آيتالله حسيني بوشهري با اشاره به اينكه برخي از رفتارهاي مردم در تضاد با معارف اسلامي است تصريح كرد: رفتارهاي مردم ايران برگرفته از برخي انگيزههاي قبل انقلاب، ارزشهاي انقلاب و معيارهاي وارداتي از كشورهاي غربي است كه بايد امروزه به دنبال پالايش آنها باشيم تا بتوانيم آسيبهاي جامعه را كنترل كنيم.
وي برگزاري دورههاي آموزشي مديريت شهري بر اساس مباني فقه اسلامي به همت شهرداري قم را اقدام مطلوبي دانست و عنوان كرد: براي اينكه جامعهاي به سعادت برسد نيازمند قانون قرآني، مجري صالح و مردماني پيرو معارف قرآني و ديني است.
امام جمعه قم با تاكيد بر اينكه رفتارهاي ما بايد ميوه شيرين اعتقادات ما باشند خاطرنشان كرد: در عرصه معماري و ساخت و سازهاي شهري بايد به نحوهاي عمل كرد كه دستاوردهاي ما نمايانگر معارف ديني اسلام باشد.
فرهنگ سازي مردمي وابسته به فرهنگ سازي سازماني است
معاون برنامه ريزي و توسعه منابع انساني شهرداري قم در سخناني گفتمان سازي با فرهنگ قرآني را هدف اين همايش دانست و گفت: تقدير و تشكر از فعالان عرصه قرآني در ماه رمضان بايد جدي گرفته شود، زيرا پرسنل شهرداري بدون هيچ چشمداشتي كارهاي مثبتي در اين زمينه انجام دادهاند كه اميدواريم مستمر باشد.
رضا پوريافربا بيان سخنان رهبر معظم انقلاب در ارتباط با سبك زندگي تصريح كرد: در اين راستا اقدامات مطلوبي به خصوص در زمينه ترويج معارف قرآني انجام گرفته كه اميدواريم استمرار پيدا كند زيرا نتايج آن امروزه به خوبي مشهود است.
وي با اشاره به اينكه شهرداري در زمينه برنامههاي فرهنگي اقدامات مختلفي انجام داده است، فرهنگ سازي در جامعه را وابسته به فرهنگ سازي سازماني دانست و بيان كرد: اگر در اين راستا اقدامات مطلوبي انجام گيرد فرهنگ شهروندي اصلاح خواهد شد.
وي افزود: در اين مسير بايد نگرش، بينش و رفتار افراد را تغيير دهيم و با تعريف شاخصها و ارزشها به صورت مستمر نتايج مطلوبي را شاهد خواهيم بود.
پوريافر ادامه داد: اگر كارگروه تعاملي ميان شهرداري و حوزههاي علميه تشكيل شود ميتوانيم در زمينه الگوسازي فرهنگي گامهاي بزرگي را برداريم.
تعامل شهرداري قم با حوزه علميه بیشتر شود
مصطفي ملايي عضو شوراي اسلامي شهر قم نيز در اين مراسم با اشاره به اينكه سبك زندگي اسلامي بخش مهمي از تمدن نوينسازي كشورهاي اسلامي است بيان كرد: اهميت سبك زندگي همانند اهميت تنگه احد در دوران پيامبر اسلام (ص) است.
وي اضافه كرد: سبك زندگي اسلامي تاكيدهاي بسياري به علم و استفاده از عالمان دارد و معناي سبك زندگي اسلامي خالص كردن اعمال براي خداوند است.
عضو شوراي اسلامي شهر قم ادامه داد: شهرداري قم بايد تعاملات خود را با حوزههاي علميه بيشتر كرده تا بتواند از ظرفيت آنها استفاده كند.
در پايان اين مراسم از فعالان قرآني و پاكبان امانتدار شهرداري قم تقدير به عمل آمد.
نظر شما