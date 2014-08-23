به گزارش خبرنگار مهر؛ دومین نمایشگاه رسانههای دیجیتال انقلاب اسلامی عصر امروز شنبه اول شهریور در بوستان گفتگو آغاز به کار کرد.
در این مراسم محمدحسین صفار هرندی در سخنانی با اشاره به اینکه برگزاری این نمایشگاه گواه یک اتفاق ویژه در فضای رسانهای کشور است که تا پیش از این احساس نقص جدی در آن میشد گفت: شرایط رسانه های دیجیتال امروزه به شکلی است که فاصله طبیعی میان فعالان رسانهای و جبهه ارزشهای متعالی انقلاب را با جریانی که بر حسب شرایط تاریخی انقلاب به باورها و گزارههای متفاوتی رسیده بود کاهش میدهد.
وی افزود: دست برتر رسانههای دیجیتال در حوزه انقلاب اسلامی باعث حسرت دیگر جریانها شده تا جایی که عنوان میکنند اگر چه در فضای مکتوب امکانات بیشتری دارند اما در فضای مجازی دست برتر با نیروهای رقیب آنهاست، البته دلیل این مسئله نیز روشن است؛ رسانههای سنتی مکتوب دوره ورود و شکلگیریشان در ایران صدسال قبل از انقلاب اسلامی بوده اما امروز آن فضا دچار تغییر بنیادین شده است و دیگر بهانه ای برای فاصله داشتن در فضاهای رسانهای وجود ندارد
وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی با تمجید از فعالیت نیروهای انقلابی در عرصه سایبر گفت: هنرمندترین نیروهای فعال اجتماعی امروزه آنهایی هستند که میتوانند بر غول تکنولوژی سوارشوند و از آن سواری بگیرند و خوشحالیم که امروزه در اردوگاه این تکنولوژی در جبهه انقلاب زایش وجود دارد و افراد فوج فوج به آن میپیوندند؛ و خوشحالیم که در این عرصه تشریفات کماکان در میانه میدان نیست و بوروکراسیها ما را زمینگیر نمیکند و هرکسی میتواند تنها با یک لب تاب رسانه خود باشد.
وی در ادامه به دوران مسئولیتش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرد و گفت: در آن زمان میگفتیم که داشتن رسانه مجازی نیازی به مجوز ندارد و صاحبان آن تنها لازم است هویتشان را معرفی کنند مثل همانها که امروزه میگویند هر که میخواهد حرف بزند باید شناسنامه داشته باشد. البته بعد از این نمیدانم بر حسب چه ضرورتی به این رسیدند که هر که میخواهد در این فضا فعالیت کند، باید چارچوبی را بپذیرد و نسبت به آن اعلام تعهد کند، البته این باعث آراستگی ظاهر شد که خیلی هم بد نیست.
صفار هرندی در ادامه افزود: میدانم که فعالیت در این عرصه امروزه مرارتها و رنجهای زیادی دارد اما میشود بر آن غلبه کرد به شرط آنکه محیط را در استخدام خود قراردهیم، ما در عرصه تولید پیام و اطلاعات و خبر مشکل نداریم و لذا میتوانیم در دورهای کوتاه رسانههای مجازی داشته باشیم که فرسنگها جلوتر از تمام دنیا حرکت کند. برای این کار زمینههای یاری رساندن به این رسانه ها را باید فراهم کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: فعالیت در فضای سایبر امروزه مصداق روشن حضور در قرارگاه است، قرارگاه یعنی محل قرار گذاشتن برای آینده. باید اجازه دهیم کسانی به نام خدا در کشوری که با نام خدا بنا نهاده شده در برابر تفکرات معارض با خدا و تفکرات کسانیکه با دروغ لیبرالیسم، خود را آزادیخواه معرفی کردهاند بایستند.
صفار هرندی ادامه داد: از مسئولان تقاضا داریم که به این جامعه مدنی که بر خلاف عادت رایج از عبارت "خدا زنده است" بهره میبرند، بیشتر بها دهند، کسانی که با نام خدا و با دست خالی دشمنان خدا را به زانو درآورده اند. هنر نیست از جریاناتی حمایت کنیم که کارشان تنها شکلک درآوردن وکارهای دست چندمی غربیهاست. یادمان باشد جهان امروز مستعد دریافت چنین اخباری از ایران نیست بلکه پیامی مبتنی بر اندیشه امام و ولایت از ما میخواهد.
وی در پایان گفت: اتهام بچههای حزب اللهی همیشه در این سالها ویژه خواری بوده است اما مظلومیت آنها در این است که برای دریافت حقوق طبیعی خود هم به اندازه دیگران تحویل گرفته نمیشوند و تنها این جمله را میشنوند که میخواهیم جلوی زیاده خواهی را بگیریم. ما در این گروه زیاده خواه نداریم. اینها با قناعت آمدهاند و با تهدید هم از عرصه خارج نمیشوند، جز اینکه دست از عقیده بردارند که تنها با سایرین یکسان میشوند.
همچنین در این مراسم حسین یکتا مسئول قرارگاه فرهنگی خاتم الاوصیاء در سخنانی عنوان کرد: امروزه در این نمایشگاه یک جبهه و فضا را در حوزه انقلاب اسلامی میبینیم و البته همه میدانیم که کار کردن در فضای مجازی چقدر سخت است، این نمایشگاه و آنچه امروز در آن میگذرد چیزی جز اخلاص نیست و جوانان آن هم همگی ما را یاد شهید حسن باقری میاندازد.
وی ادامه داد: این روزها به هر شهری که سفر میکنم همه فعالان عرصه فرهنگی میگویند: چون حضرت آقا گفته است به میدان آمدهایم و انشاءالله این جبههسازی و هماهنگیها در آینده لشگری عظیم و خدایی ایجاد می کند که صاحب پیروزیهای عظیم می شود. یکتا ادامه داد: به تعبیر رهبر انقلاب، اصحاب فرهنگ بدریون بدر کبری هستند، در این میدان، پیروز واقعی کسی است که دور از دنیا باشد، و آرمش از آرمانش مهمتر نباشد. وی در پایان گفت : این جبهه برکتی است و هر که را خداوند برکت دهد اجازه حرکت در آن را دارد. اینجا مانند پای کوبیدن در پادگانهای آموزشی محل یادگیری است و ما هنوز حرکت اصلیمان را شروع نکردهایم. فعالیت در فضای فرهنگی امروز و ولایتپذیریمان از رهبری تمرینی برای ولایتپذیری از امام عصر (عج) است.
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