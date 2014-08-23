به گزارش خبرنگار مهر؛ دومین نمایشگاه رسانه‎های دیجیتال انقلاب اسلامی عصر امروز شنبه اول شهریور در بوستان گفتگو آغاز به کار کرد.

در این مراسم محمدحسین صفار هرندی در سخنانی با اشاره به اینکه برگزاری این نمایشگاه گواه یک اتفاق ویژه در فضای رسانه‎ای کشور است که تا پیش از این احساس نقص جدی در آن می‎شد گفت: شرایط رسانه های دیجیتال امروزه به شکلی است که فاصله طبیعی میان فعالان رسانه‎ای و جبهه ارزشهای متعالی انقلاب را با جریانی که بر حسب شرایط تاریخی انقلاب به باورها و گزاره‎های متفاوتی رسیده بود کاهش می‎دهد.

وی افزود: دست برتر رسانه‎های دیجیتال در حوزه انقلاب اسلامی باعث حسرت دیگر جریان‎ها شده تا جایی که عنوان می‎کنند اگر چه در فضای مکتوب امکانات بیشتری دارند اما در فضای مجازی دست برتر با نیروهای رقیب آنهاست، البته دلیل این مسئله نیز روشن است؛ رسانه‎های سنتی مکتوب دوره ورود و شکل‎گیری‎شان در ایران صدسال قبل از انقلاب اسلامی بوده اما امروز آن فضا دچار تغییر بنیادین شده است و دیگر بهانه ای برای فاصله داشتن در فضاهای رسانه‎ای وجود ندارد

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی با تمجید از فعالیت نیروهای انقلابی در عرصه سایبر گفت: هنرمندترین نیروهای فعال اجتماعی امروزه آنهایی هستند که می‎توانند بر غول تکنولوژی سوارشوند و از آن سواری بگیرند و خوشحالیم که امروزه در اردوگاه این تکنولوژی در جبهه انقلاب زایش وجود دارد و افراد فوج فوج به آن می‎پیوندند؛ و خوشحالیم که در این عرصه تشریفات کماکان در میانه میدان نیست و بوروکراسی‎ها ما را زمین‎گیر نمی‎کند و هرکسی می‎تواند تنها با یک لب تاب رسانه خود باشد.

وی در ادامه به دوران مسئولیتش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرد و گفت: در آن زمان می‎گفتیم که داشتن رسانه مجازی نیازی به مجوز ندارد و صاحبان آن تنها لازم است هویتشان را معرفی کنند مثل همانها که امروزه میگویند هر که میخواهد حرف بزند باید شناسنامه داشته باشد. البته بعد از این نمی‎دانم بر حسب چه ضرورتی به این رسیدند که هر که می‎خواهد در این فضا فعالیت کند، باید چارچوبی را بپذیرد و نسبت به آن اعلام تعهد کند، البته این باعث آراستگی ظاهر شد که خیلی هم بد نیست.

صفار هرندی در ادامه افزود: می‎دانم که فعالیت در این عرصه امروزه مرارت‎ها و رنج‎های زیادی دارد اما می‎شود بر آن غلبه کرد به شرط آنکه محیط را در استخدام خود قراردهیم، ما در عرصه تولید پیام و اطلاعات و خبر مشکل نداریم و لذا می‎توانیم در دوره‎ای کوتاه رسانه‎های مجازی داشته باشیم که فرسنگ‎ها جلوتر از تمام دنیا حرکت کند. برای این کار زمینه‎های یاری رساندن به این رسانه ها را باید فراهم کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: فعالیت در فضای سایبر امروزه مصداق روشن حضور در قرارگاه است، قرارگاه یعنی محل قرار گذاشتن برای آینده. باید اجازه دهیم کسانی به نام خدا در کشوری که با نام خدا بنا نهاده شده در برابر تفکرات معارض با خدا و تفکرات کسانیکه با دروغ لیبرالیسم، خود را آزادی‎خواه معرفی کرده‎اند بایستند.

صفار هرندی ادامه داد: از مسئولان تقاضا داریم که به این جامعه مدنی که بر خلاف عادت رایج از عبارت "خدا زنده است" بهره می‎برند، بیشتر بها دهند، کسانی که با نام خدا و با دست خالی دشمنان خدا را به زانو درآورده اند. هنر نیست از جریاناتی حمایت کنیم که کارشان تنها شکلک درآوردن وکارهای دست چندمی غربی‎هاست. یادمان باشد جهان امروز مستعد دریافت چنین اخباری از ایران نیست بلکه پیامی مبتنی بر اندیشه امام و ولایت از ما می‎خواهد.

وی در پایان گفت: اتهام بچه‎های حزب اللهی همیشه در این سالها ویژه خواری بوده است اما مظلومیت آنها در این است که برای دریافت حقوق طبیعی خود هم به اندازه دیگران تحویل گرفته نمی‎شوند و تنها این جمله را می‎شنوند که می‎خواهیم جلوی زیاده خواهی را بگیریم. ما در این گروه زیاده خواه نداریم. اینها با قناعت آمده‎اند و با تهدید هم از عرصه خارج نمیشوند، جز اینکه دست از عقیده بردارند که تنها با سایرین یکسان می‎شوند.

همچنین در این مراسم حسین یکتا مسئول قرارگاه فرهنگی خاتم الاوصیاء در سخنانی عنوان کرد: امروزه در این نمایشگاه یک جبهه و فضا را در حوزه انقلاب اسلامی می‎بینیم و البته همه می‎دانیم که کار کردن در فضای مجازی چقدر سخت است، این نمایشگاه و آنچه امروز در آن می‎گذرد چیزی جز اخلاص نیست و جوانان آن هم همگی ما را یاد شهید حسن باقری می‎اندازد.

وی ادامه داد: این روزها به هر شهری که سفر می‎کنم همه فعالان عرصه فرهنگی می‎گویند: چون حضرت آقا گفته است به میدان آمده‎ایم و انشاءالله این جبهه‎سازی و هماهنگی‎ها در آینده لشگری عظیم و خدایی ایجاد می ‎کند که صاحب پیروزیهای عظیم می شود. یکتا ادامه داد: به تعبیر رهبر انقلاب، اصحاب فرهنگ بدریون بدر کبری هستند، در این میدان، پیروز واقعی کسی است که دور از دنیا باشد، و آرمش از آرمانش مهمتر نباشد. وی در پایان گفت : این جبهه برکتی است و هر که را خداوند برکت دهد اجازه حرکت در آن را دارد. اینجا مانند پای کوبیدن در پادگانهای آموزشی محل یادگیری است و ما هنوز حرکت اصلیمان را شروع نکرده‎ایم. فعالیت در فضای فرهنگی امروز و ولایت‎پذیریمان از رهبری تمرینی برای ولایت‎پذیری از امام عصر (عج) است.