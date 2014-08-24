نگرانی از گسترش حملات آمریکا به سوریه/داعش پیاده نظام آمریکا در منطقه

کشورهای غربی با محوريت آمريكا و متحدان منطقه ای آنها كه در طول سال‌هاي گذشته حمایت های بسیار گسترده تسلیحاتی و مالی از گروهای تروریستی داشته اند، این روزها در مواضعی متفاوت از عملکرد سال های اخیر خود پرچم مبارزه با تروریسمی را که ساخته و پرداخته خودشان است در عراق و سوریه بر دست گرفته اند.



اين روزها آنچه که شاهد آن هستیم اجماع كشورهاي غربي و متحدان منطقه ای آنها براي مبارزه با داعش است و همگی خواستار مبارزه با تروریسم در عراق و سوریه هستند امری مشکوک که نشان از آماده شدن آنها برای اجرای توطئه هایی در عراق و سوریه باشد.

نگران کننده ترین اظهارات را می توان در اظهارات "بن رودرز" معاون مشاور امنیت ملی رییس جمهور آمریکا دید که از احتمال گسترش حملات آمریکا به داعش از خاک عراق به خاک سوریه خبر داده است امری که می تواند موجبات اشغال همزمان بخش هایی از دو کشور عراق و سوریه با هدف پیشبرد نقشه های احتمالی غرب برای منطقه باشد.

در خصوص مشکوک بودن چرخش 180 درجه ای آمریکا و متحدانش از رویکرد استراتژیک خود در منطقه صرفا به بهانه سربریدن یک خبرنگار این کشور که هرچند صحت و سقم فیلم منتشر شده در باره آن نیز از سوی برخی رسانه ها زیر سوال است بسیار غیرعادی و مشکوک به نظر می رسد.

امین حطیط کارشناس مسایل نظامی استراتژیک و تحلیل گر مسایل سیاسی در مصاحبه ای با صدای روسیه در خصوص ریشه های پیدایش داعش و اهداف آمریکا از ایجاد و حمایت این گروه ها گفت: باید امور را به طور دقیق مورد مطالعه قرار دهیم و داعش را با توجه به مناطق و رهبران آن مورد بررسی قرار دهیم. داعش در واقع ارتش مخفی آمریکا است که این کشور از آن به عنوان سگ صید استفاده می کند و دامنه صید خود را افزایش می دهد.

آمریکا ابتدا داعش را می فرستد و سپس نظامیان خود را به دنبال آن روانه کشورها می کند و بنابر این کسانی که فکر می کنند داعش به تنهایی عمل می کند سخت در اشتباه هستند. داعش ارتش مخفی آمریکاست. آنچه داعش اخیراً انجام داده است در واقع طرح آمریکا و طرح شماره پنج آمریکا در منطقه است.

از دیگر مسائلی که صحت ادعای غرب و آمریکا را در مبارزه با داعش زیر سوال می برد تاکید آنها به اقدام نظامی مستقل علیه داعش در سوریه است امری که می توانست در صورت صادق بودن آنها در خصوص ادعایشان برای مبارزه با تروریسم با کمک به ارتش سوریه که سابقه درخشانی در مبارزه با تروریسم دارد صورت بگیرد.

از اهداف احتمالی که می توان برای ماجراجویی جدید آمریکا و غرب در عراق و سوریه متصور بود، عبارتند از:

یکی اینکه آمریکایی ها قصد دارند بعد از شکست تروریست ها در سوریه توسط ارتش سوریه از فرصت استفاده کرده و این پیروزی را به نام خود ثبت کنند تا از این طریق به سهم خواهی و باج خواهی از کشورها و دولت های منطقه بپردازند، مشابه آنچه که در پایان جنگ جهانی دوم با ورود دیر هنگام خود به جنگ انجام دادند.

و دیگر اینکه با اشغال نظامی بخش هایی از خاک سوریه و عراق مقدمات اجرای نقشه شوم خود برای این دو کشور را به اجرا درآورند که همانا تلاش برای تجزیه آنها است.