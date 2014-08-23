بهره برداری از 342 پروژه عمرانی و اقتصادی به مناسبت هفته دولت در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی شامگاه شنبه به مناسبت آغاز هفته دولت در نشستی با خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سنندج گفت: در هفته دولت امسال 276 پروژه عمرانی و 66 پروژه اقتصادی در استان قابل بهره برداری است.

وی به میزان اعتبار هزینه شده برای افتتاح این پروژه ها اشاره کرد و اظهارداشت: 2 هزار و 150 میلیارد ریال اعتبارات ملی و استانی برای بهره برداری از این تعداد پروژه در استان هزینه شده است.

وی بیان کرد: میزان اعتبار هزینه شده در پروژه های عمرانی که در این هفته به بهره برداری می رسد یک هزار و 803 میلیارد ریال و در پروژه های اقتصادی هم 347 میلیارد ریال است.

استاندار کردستان ادامه داد: منبع اعتباری تخصیص و هزینه شده برای 169 پروژه قابل بهره برداری در این هفته ملی و 173 پروژه باقی مانده هم استانی بوده است.

زاهدی با اشاره به اینکه 41 درصد از پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت در حوزه شهری و 59 درصد هم در حوزه روستایی است، عنوان کرد: از تعداد کل پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت 201 پروژه روستایی و 141 پروژه شهری است.

وی ادامه داد: 57 پروژه عمرانی و 22 طرح اقتصادی شرکت گاز استان در این هفته افتتاح می شود که 210 میلیارد و261 میلیون ریال برای این طرح ها اعتبار هزینه شده است.

وی اظهارداشت: 43 پروژه عمرانی و اقتصادی در قالب 94 طرح اداره کل جهاد کشاورزی کردستان با اعتبار هزینه شده 180 میلیارد و 919 میلیون ریال در هفته دولت افتتاح می شود.

استاندار کردستان با بیان اینکه در نتیجه بهره برداری از طرح های جهاد کشاورزی برای یکصد نفر شغل ایجاد می شود، ادامه داد: بهره برداری از این طرح ها منجر به تثبیت شغل برای 169 نفر نیز خواهد شد.

زاهدی با اشاره به اینکه 25 پروژه عمرانی شرکت مخابرات استان هم در این هفته به بهره برداری می رسد، عنوان کرد: 13 میلیارد و 90 میلیون ریال برای افتتاح این تعداد پروژه شرکت مخابرات هزینه شده است.

وی بیان کرد: صداوسیمای مرکز کردستان نیز در این هفته 24 طرح عمرانی را با صرف اعتبار30 میلیارد و 500 میلیون ریال افتتاح می کند.

وی عنوان کرد: 186 پروژه در قالب یک طرح از سوی دهیاری های استان در هفته دولت به بهر برداری می رسد که برای این تعداد پروژه 17 میلیارد و 602 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

استاندار کردستان هفت طرح اقتصادی از سوی سازمان تعاون روستایی استان هم در این هفته به بهره برداری می رسد که منجر به اشتغال 64 نفر و تثبیت شغل برای 10 نفر خواهد شد.

زاهدی اظهارداشت: اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان هم 6 طرح اقتصادی با صرف اعتبار 85 میلیارد و 400 میلیون ریال در هفته دولت اماده بهره برداری دارد که این تعداد طرح منجر به ایجاد اشتغال برای 75 نفر خواهد شد.