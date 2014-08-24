بازار محصولات فرهنگی در پایتخت فرهنگی کشور رونق ندارد/ 300 فروشگاه فعال و 40 واحد انصرافی

به گزارش خبرنگار مهر، فروش محصولات فرهنگی کسب و کاری نوپا در ایران است و شاید از تاسیس اولین ویدیوکلوب ها هنوز بیست سالی بیشتر نمی گذرد اما با این عمر کوتاه این صنف در رکودی تامل برانگیز قرار گرفته است.

شاید نخستین ویدیو کلوب ها که راه افتادند هیجان خرید محصولات نیز فوران کرده بود و مردم حتی با کارت های شناسایی به اجاره فیلم ها اقدام می کردند.در آن سال ها نه هنوز شبکه های تلویزیونی به تکثر رسیده بودند و نه اینترنت و شبکه های اجتماعی تا پشت گوشی های تلفن همراه هجوم آورده بودند.

خاطره تماشای فیلم آنهم به شکل دسته جمعی در شب های قبل از روزهای تعطیلی تبدیل به یک آیین برای خانواده های ایرانی شده بود و این آیین هم بسیار طرفدار داشت.

از سوی دیگر نفس سینما طرفداران بسیار داشت و همین امر باعث شده بود که این صنعت نوپا از رونق خوب و جذابی برخوردار باشد، رونقی که تا سال ها ادامه داشت و صنعتگران این عرصه نیز با ارائه تکنولوژی های تازه رونقی بیشتر به صنعت خود می دادند.

در ادامه اما رونق اینترنت، شبکه های ماهواره ای و شبکه های اجتماعی کم کم سینماها را به رکود کشاند و این رکود سراغ فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی نیز رفت.

قاچاق فیلم از طریق کپی های غیر مجاز نیز در این میان بحرانی تازه برای فعالان عرصه محصولات فرهنگی ایجاد کرد و تا امروز هم برای رفع این بحران چاره ای مفید اندیشیده نشده است.

کیفیت بد فیلم ها در دهه هشتاد نیز در واقع ضربه آخر برای از رونق انداختن بازار عرضه محصولات فرهنگی بود و هر چه تهاجم تکنولوژی بیشتر می شد ، کیفیت فیلم های تولید شده نیز کاهش می یافت تا همه جیز دست به دست هم دهند و این صنعت را فلج کنند.

فرهنگ سازی به تنهایی کفایت نمی کند

بهروز مرامی رییس اداره سینمایی و سمعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در این راستا به خبرنگار مهر گفت: برای حل مشکلات کپی های غیر مجاز نمی توان تنها به فرهنگ سازی بسنده کرد.

وی افزود: مشکل کپی های غیر مجاز تنها به کشور ما مربوط نمی شود بلکه در کشورهای دیگر نیز شاهد این پدیده شوم هستیم.

مرامی ابراز داشت: برای برخورد به این پدیده باید عزمی جدی تر را شاهد باشیم.

وی تصریح کرد: عرضه محصولات به شکل قاچاق یکی از دغدغه های صنف عرضه محصولات فرهنگی است که باید برطرف شود.

مرامی رییس اداره سینمایی و سمعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس خاطر نشان کرد: برای رفع این مشکل نیازمند تشکیل یک پلیس تخصصی در حوزه برخورد با کالاهای قاچاق فرهنگی هستیم.

وی بیان کرد: برخورد با عرضه کنندگان اصلی نیز یکی از نیازهای جدی برای حذف این پدیده شوم است.

مرامی ادامه داد: ستاد صیانت از محصولات فرهنگی و هنری بازدیدها و برخوردهای مختلفی در تمام شهرستان های استان دارد اما این بازدیدها مربوط به فروشگاه هایی است که دارای مجوز هستند.

وی یادآور شد: برای برخورد با عاملان اصلی این پدیده شوم همکاری نهادهای مختلف ضروری است.

رییس اداره سینمایی و سمعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس ابراز داشت: این عرضه قاچاق تنها به مکان های فروش و توزیع بر نمی گردد بلکه امروز شاهد جود سایت ها و وبلاگ هایی هستیم که به این امر مبادرت می ورزند و در تمام دنیا نیز وجود دارند.

دولت به محصولات فرهنگی یارانه اختصاص دهد

دکتر جهانگیر بخشی استاد علوم ارتباطات نیز در این راستا به خبرنگار مهر گفت: از آنجا که بیشتر مردم مخاطب و تماشاگر تخصصی نیستند و غالبا برای سرگرمی و گذران اوقات فراغت به تماشای فیلم یا سریال ها می نشینند ترجیح می دهند از نسخه کپی تولیدات فرهنگی استفاده کنند و زیاد دنبال پکیج های اورجینال نیستند.

وی با بیان اینکه برای مخاطبان عام، دیدن فیلم در اولویت قرار می دهند، ابراز داشت: این مخاطبان به دنبال کیفیت نیستند بلکه صرفا محتوای تولیدات سینمایی را پیگیری می کنند.

بخشی همچنین تصریح کرد: معمولا مخاطب به دلیل پرداخت هزینه‌ کمتر و در دسترس نبودن نسخه اورجینال، نسخه کپی آن را که آسان در دسترس است تهیه می‌کند که البته این روند بازار پرسودی برای دلالان فرهنگی فراهم آورده است

وی با اشاره به محدود بودن قدرت خرید مردم و خالی بودن جای محصولات فرهنگی در سبد خانواده ها بیان کرد: به نظر می رسد اگر دولت برای خرید محصولات فرهنگی یارانه اختصاص دهد توان خرید آنها بالا رفته و از تولیدات سینمایی اورجینال استقبال بیشتری می شود.

بخشی ادامه داد: از طرفی تولیدات غیر اورجینال همه جا در دسترس مردم قرار دارد و مخاطبان بدون دردسر هم به شکل سیار، هم از طریق دست فروش ها و یا حتی در سوپرمارکت های محله خودشان می توانند فیلم های مورد نظر را تهیه کنند.

این استاد دانشگاه افزود: با اختصاص یارانه به تولیدات سینمایی نه تنها استقبال مردم از این محصولات افزایش می یابد بلکه قشر متوسط رو به ضعیف که امکان استفاده از فضاهای مجازی و سایر کانال های ارتباطی مدرن و پیشرفته ندارند از این ظرفیت بهره می برند.

بخشی گفت: یک مشکل اساسی دیگر در کشور عدم اجرای دقیق قانون کپی رایت است و همین امر باعث شده از محصولات اورجینال کمتر استقبال شود.

وی در عین حال به تکراری بودن تم های سریال ها و فیلم های تولید شده نیز اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد تولید کننده فرهنگی به ذائقه متنوع مخاطبان توجه آنچنانی نداشته و این تولیدات با نیازهای روز مخاطبان همخوانی ندارد بنابراین مخاطب ترجیح می دهد با تهیه نسخه کپی فیلم ها هزینه کمتری بپردازد.

این استاد علوم ارتباطات متذکر شد: توجه به نیازها، قدرت خرید مردم، ذائقه مخاطب و همچنین کمک مالی دولت به تولیدکنندگان محصولات فرهنگی و سازمان های فرهنگی و تسریع در رفع موانع های تولید می تواند تولید کننده محصولات فرهنگی را در رقابت با شبکه های اجتماعی و رسانه های مختلف از جمله ماهواره و اینترنت یاری دهد.

فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی در رکود قرار دارند

محمد فنونی ، رئیس اتحادیه فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی شیراز نیز در این راستا به خبرنگار مهر گفت: فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی در شرایط فعلی در رکود به سر می برند.

وی با اشاره به فعالیت 300 فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی در سطح شهر شیراز، اظهار کرد: عرضه قاچاق محصولات فرهنگی از یک سو و کیفیت پایین آثار سبب این رکود شده است.

رئیس اتحادیه فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی شیراز با بیان اینکه شیرازی‌ها از فیلم‌های ایرانی بیشتر از موسیقی و فیلم‌های خارجی استقبال می‌کنند، ابراز کرد: مشکل اساسی ما در کشور و شیراز عدم رعایت قانون کپی رایت است و همین امر باعث شده از محصولات اورجینال کمتر استقبال شود.

وی با بیان اینکه عدم رعایت قانون کپی رایت سبب شده از هر 10 هزار محصول اورجینال تنها 2هزار محصول به فروش برسد، گفت: اگر فروشی که از محصولات کپی، در شیراز است از محصولات اورجینال استقبال شود، شاهد اتفاق خوب فرهنگی در این بخش بودیم.

فنونی در ارتباط با فعالیت‌های زیرزمینی برخی افراد در حوزه عرضه محصولات فرهنگی غیرمجاز، افزود: آمار دقیقی از این مراکز وجود ندارد و به نظر می‌رسد تعداد زیادی در این عرصه فعالیت کنند، اما در سطح معمول در شیراز نیز با این پدیده مواجه هستیم.

فنونی با اشاره به بازرسی مستمر و مداوم بازرسان این اتحادیه، از مراکز عرضه محصولات فرهنگی شیراز بیان کرد: ما در حد توان خود به طور مدام بازرسی می‌کنیم و این واحدها تعطیل می شوند اما دوباره فعالیت ها از جای دیگر آغاز می شود.

رئیس اتحادیه عرضه کنندگان محصولات فرهنگی شیراز با اشاره به مجازاتی که قانون برای متخلفان این عرصه در نظر گرفته، از سلیقه‌ای عمل کردن مسئولان ذیربط در این حوزه سخن گفت و تصریح کرد: به نظر می‌رسد مسئولان مربوطه آنگونه که باید، با متخلفان حوزه توزیع محصولات فرهنگی، برخورد نمی‌کنند.

وی گفت: نباید چوب حراج به فرهنگ زد، زیرا این امر سبب ضرر تهیه کننده، توزیع کننده و حتی مخاطب محصول فرهنگی می‌شود.

فنونی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 300 فروشگاه فعال هستند که این آمار برای شهر شیراز آمار کمی است اما به دلیل مشکلات قاچاق و کیفیت پایین آثار همین فروشگاه ها نیز دچار مشکل هستند.

وی تصریح کرد: در سال گذشته بیش از 40واحد انصراف داده اند که نشان از رکود اقتصادی صنف محصولات فرهنگی دارد.

رئیس اتحادیه عرضه کنندگان محصولات فرهنگی شیراز تاکید کرد: متاسفانه کیفیت فیلم هایی که عرضه می شود آنقدر پایین است که مخاطب ترجیح می دهد به سراغ خرید محصولات نیاید.

به گزارش مهر، تیراژ محصولات فرهنگی خود می تواند یک شاخص برای ارزیابی فرهنگی جامعه باشد و وقتی در شهری مانند شیراز با جمعیت نزدیک به دو میلیون نفر تنها یک محصول فرهنگی به تعداد دو هزار عدد به فروش می رود ، مسئولان باید زنگ خطر مشکلات فرهنگی را احساس کنند.