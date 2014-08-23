به گزارش خبرنگارمهر، عیسی محمد دوست عصر شنبه در جلسه هماهنگی سرشماری عمومی کشاورزی دیر افزود: با استفاده از این فناوری دقت اطلاعات جمع آوری شده افزایش و زمان انتشار نتایج نیز کاهش می‌یابد.

وی اظهار داشت: در این سرشماری ابتدا شش مامور و تعداد۲۰ نفر عوامل اجرایی در همه نقاط شهری، آبادی‌ها و مناطق عشایری کار سرشماری را برعهده دارند.

مدیر جهاد کشاورزی دیر گفت: داشتن زراعت، باغداری، داشتن دام های کوچک وبزرک وسایر فعالیت های کشاورزی مشمول این طرح قرارمی گیرند.

وی در رابطه با انتخاب مامورین سرشماری افزود: مامورین سرشماری از افرادی بومی آن منطقه که دارای اعتماد وآشنا با محیط هستند انتخاب می شوند.

همه دستگاه‌ها امکانات خود را در اختیار ستاد سرشماری قرار دهند

فرماندار دیر نیز گفت: با توجه به متن فرمان ریاست جمهوری مبنی بر همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها و نهادها، شرکت‌های دولتی مکلف هستند بر اساس ماده پنج قانون یاد شده نسبت به در اختیار قرار دادن همه امکانات لازم و تجهیزات مورد نیاز در طول سرشماری اقدام کنند.

حمزه اعتماد افزود: در اجرای این طرح تمام واحدهای کشاورزی شهرستان سرشماری و اطلاعات هریک از آنها به طور جداگانه ثبت می‌شود.

وی اضافه کرد: سرشماری عمومی کشاورزی نقش محوری و پایه‌ای در نظام ملی آمارهای کشاورزی هر کشور ایفا می کند و آمار درست در برنامه ریزی مدیران نقش اساسی دارد.

فرماندار دیر اظهار داشت: به این منظور خانوارها، بهره برداران کشاورزی، دامپروری ها، شرکت های رسمی و موسسه های عمومی دارای فعالیت کشاورزی با فهرست برداری از اماکن و اظهارات معتمدان و مطلعان محلی مورد شناسایی قرار می گیرند.

وی افزود: سپس برای هر بهره‌بردار پرسشنامه‌های مربوطه از طریق پرسش و پاسخ تکمیل و اطلاعات جمع آوری شده در قالب گزارش آماری در اختیار برنامه ریزان، مدیران جامعه و پژوهشگران و علاقه مندان قرار می‌گیرد.

اعتماد اضافه کرد: برابر قانون باید همه دستگاههای اجرایی امکانات خود را در اختیار ستاد سرشماری کشاورزی شهرستان قرارداده و همکاری لازم داشته باشند.

وی اظهارداشت: در این سرشماری ابتدا شش مامور و تعداد 20 نفر عوامل اجرایی در همه نقاط شهری، آبادی‌ها و مناطق عشایری کار سرشماری را برعهده دارند.

طرح سرشماری کشاورزی از پنجم مهرماه لغایت ۱۸آیان ماه همزمان در سطح کشوربه مرحله اجرا درمی آید.