نرخ تورم در زنجان کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری شامگاه شنبه در جمع مدیران دستگاههای اجرایی، با اشاره به اینکه استان زنجان در گاز رسانی به روستاها در بین هشت استان مجاور جایگاه هفتم را داردافزود: 46 درصد از روستاهای استان زنجان تحت پوشش گاز هستند.

وی اظهار داشت: اعتبار سال گذشته شرگت گاز استان 33 میلیارد تومان بود که در سال جاری 45 میلیارد تومان افزایش یافته است.

استاندار زنجان،گفت: تا سال 94 کلیه روستاهای استان زنجان را بهره مند از گاز خواهیم کرد.

انصاری تاکید کرد: به وزارت نفت اجازه داده شده ۱۰۰ میلیارد دلار از محل فروش نفت و صرفه جویی در مصرف گاز را صرف جایگزینی سایر سوخت‌ها به جای استفاده از گاز کند.

استاندار زنجان، یاد آورشد: بیکاری استان زنجان در سال 91 ، 10,4 درصد بود و در کشور 11,7 درصد بوده است ولی امسال نرخ بیکاری در کشور یک درصد کاهش یافته و در استان نیم درصد کاهش یافته و به 9,9 درصد رسیده است.

انصاری، به اعطای تسهیلات به واحدهای مشکل دار در استان اشاره کردو گفت: در این میان اولویت اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای مشکل دار می باشد.

وی یاد آورشد: اعطای تسهیلات در سال جاری برای واحدهای مشکل دار سه برابر شده است.

استاندار زنجان گفت: با اعطای این تسهیلات مشکل این واحدها حل می شود.