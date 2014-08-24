بدهی 3 میلیاردی ارشاد به اهالی تئاتر/ تلاش برای فعالیت هنرمندان بدون خرده گیریهای نابجا

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی شامگاه شنبه در گردهمایی اصحاب فرهنگ و هنر استان همدان با اشاره به برگزاری همایش عقلانیت در حکمت سینوی در همدان و با اشاره به شخصیت والای ابوعلی سینا، افزود: استان همدان استانی با پیشینه فرهنگی و تاریخی و تمدنی چند هزار ساله، مهد عالمان، عارفان و متفکران و خاستگاه فرهیختگان و هنرمندان و یار مجاهدان است .

وی با بیان اینکه درمقایسه با ساله های گذشته در حوزه فرهنگ نوعی آزادی بیان و آزادی قلم در حوزه‌های مختلف ایجاد شده تا هنرمندان بدون اینکه با خرده‌گیری نا به جا روبه‌رو شوند به فعالیت خود ادامه دهند، اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی که نویسندگان در گذشته داشتند بررسی کتاب توسط افرادی بود که دانش لازم را نداشتند و با خرده‌گیری‌های نا به جا نمی‌گذاشتند مجوز کتاب صادر شود.

وزیر ارشاد با بیان اینکه افرادی برای بررسی کتاب در نظر گرفته شده بودند که اگر قرآن وحی منزل نبود به آن هم مجوز انتشار نمی‌دادند، عنوان کرد: هیئت نظارت بر کتاب سه سال تشکیل نشده بود اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید جمع کثیری از شخصیت‌های بارز و برجسته در حوزه کتاب کودک، سیاست، دین، اقتصاد و سایر مباحث برای نظارت بر چاپ کتاب انتخاب شدند و ‌بسیاری از کتاب‌هایی که مجوز چاپ آن‌ها صادر نمی‌شد به چاپ رسید.

وی با بیان اینکه در دولت یازدهم تلاش شده صدور مجوز چاپ کتاب از حالت متمرکز خارج شود و بسیاری از نهادهایی که دارای شورای علمی هستند کتاب‌های حوزه خود را به چاپ برسانند، اضافه کرد: در این دوره ناشرانی که امتحان خود را پس داده‌اند نشان دادند مراقب رعایت قوانین هستند.

جنتی افزود: در حال حاضر نیز به مانند گذشته کتاب‌های مفید از ناشران خریداری شده و بین سه هزار کتابخانه عمومی کشور توزیع می‌شود اما به دلیل مشکلات اقتصادی از کمیت آن کاسته شده است.

بیشترین مشکلات انجمن‌های ادبی و هنری به مسائل مادی باز می‌گردد

وی با بیان اینکه بیشترین مشکلات انجمن‌های ادبی و هنری به مسائل مادی باز می‌گردد، عنوان کرد: استاندار همدان قول کمک مبلغ قابل ‌توجهی به انجمن‌های ادبی را داده ‌و وزارت ارشاد نیز مبلغی را به انجمن‌های ادبی استان همدان اختصاص خواهد داد تا خون تازه‌ای در رگ انجمن‌ها جریان یابد.

وی با تأکید بر اینکه در بسیاری از حوزه‌های فرهنگی و هنری تفویض اختیار به استان‌ها انجام شده، عنوان کرد: در برخی حوزه‌های هنری مانند موسیقی که حساسیت بیشتری به ویژه در شهرهای کوچک وجود دارد باید دقت بیشتری در ارکان موسیقی پیش از اجرا صورت گیرد.

جنتی ادامه داد: به دنبال یافتن راهکاری هستیم که بتوانیم به استان‌هایی که توانایی‌های مختلفی در حوزه‌های کاری فرهنگی و هنری دارند تفویض اختیارات را انجام داده و از ارجاع به مرکز جلوگیری شود.

وی همچنین گفت: در حوزه های قرآنی نیز معاونتی با عنوان قرآن و عترت با هدف تقویت مجامع قرآنی برای گسترش فرهنگ قرآنی ایجاد شده است.

وزیر ارشاد سیاست دولت را واسپاری اموری اعلام کرد که تصدی‌گری آن را در اختیار دارد و یادآور شد: وزارتخانه واگذاری همایش‌ها و جشنواره‌ها را به بخش خصوصی دنبال می‌کند.

وی درباره عدالت فرهنگی نیز گفت: در حال حاضر وزارت فرهنگ به مناطق محروم بیشتر از مناطق برخوردار کمک می‌کند و در حوزه مطبوعات یارانه مناطق محروم سه برابر مناطق برخوردار است.

جنتی با اشاره به صندوق حمایت از هنرمندان نیز عنوان کرد: در آغاز کاردولت یازدهم صندوق حمایت از هنرمندان به سازمان تأمین اجتماعی 24 میلیارد تومان در زمینه بیمه هنرمندان بدهی داشت که امروز این مبلغ بیشتر نیز شده است.

صندوق حمایت از هنرمندان باید به یک بنگاه اقتصادی سود ده تبدیل شود

وی با تاکید براینکه صندوق حمایت از هنرمندان باید به یک بنگاه اقتصادی سود ده تبدیل شود گفت : برای همین امر نیز برخی از فعالان اقتصادی و مدیران بانک‌ها به عضویت هیئت امنای این صندوق درآمدند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه هنرمندان باید خودکفا شوند، عنوان کرد: اگر کارهای فاخر در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری صورت گیرد ارزش اقتصادی بالایی نیز نصیب هنر خواهد شد.

وی با بیان اینکه در ماه‌های گذشته تابلوهای نقاشی ایرانیان بازارهای خوبی یافتند، گفت: 90 تابلو با ارزشی به مبلغ 13 میلیارد تومان به فروش رفته و تابلو سهراب سپهری تنها یک میلیارد و 800 میلیون تومان به فروش رفت.

جنتی ادامه داد: در حراجی که در دبی نیز برگزار شد در مجموع 30 میلیون دلار تابلو فروخته شد که 10 میلیون دلار آن مختص ایرانیان بوده است.

وی با بیان اینکه فیلم‌های ساخته شده در ایران باید نشان دهنده تمدن و فرهنگ بزرگ مردم این سرزمین باشد، عنوان کرد: سردمداران امریکا که دشمنان ملت ایران نیز هستند به فرهنگ و تمدن بزرگ مردم ایران اعتراف می‌کنند.

جنتی در ادامه با اشاره به هفته دولت و با بیان اینکه حکمرانی خوب مبتنی بر عقلانیت و مبتنی بر تدبیر است، عنوان کرد: دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید امور کشور را در دست گرفت و اقداماتش براساس عقلانیت و دیدگاه کارشناسان و با مشاوره اهل نظر و صاحبنظران است.

جنتی در ادامه با اشاره فعالیت ها و اهداف دولت تدبیر و امید گفت: در سیاست خارجی دولت تلاش می کند با همه کشورها به خصوص کشورهای همسایه رابطه منطقی و عقلانی مبتنی بر منافع ملی کشور برقرار کند.

وی افزود: در یک سال گذشته رابطه ایران با بسیاری از کشورها که دچار تنش بوده بهبود یافته بنابراین دولت تدبیر امید تلاش می کند بر اساس منافع ملی با همه کشورهایی که با ایران خصومت ندارند ارتباط منطقی برقرار کند.

جنتی همچنین گفت: دولت در یک سال اخیر در حوزه اقتصاد با وجود همه نابسامانی ها، فشارهای خارجی، تحریم های ظالمانه، رکود اقتصادی و بیکاری مزمن کوشیده تورم را مهار کند.

وی با بیان اینکه در زمینه اقتصاد دولت تصمیمات مهمی اتخاذ کرده و لوایحی در دست تدوین دارد گفت: همچنین لایحه ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی با فوریتی که می تواند تا اندازه ای گره های اقتصادی را باز کند کرده که امیدورایم با حل و فصل هسته ای کشور گشایشی در اقتصاد پیدا شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بوعلی سینا را به عنوان یکی از فرهیختگان و اندیشمندان همدان و بزرگترین افتخار برای ایران و دنیای اسلام عنوان کرد.