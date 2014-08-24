سازمان بازیافت نخاله های ساختمانی در گرگان تشکیل شود / آغاز مطالعات قطار شهری با شرکت چینی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سبطی، شامگاه شنبه در 117 امین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان اظهار کرد: طبق ماده 84 می توانیم یک سازمان بازیافت را در دستور کار بگذاریم و مشکل نخاله های ساختمانی را برای همیشه در گرگان حل کنیم .

وی با بیان این که شورای دوره چهارم شورای استدلال و منطق است، افزود: می توانیم برای این کار یک سرمایه گذار هم دعوت کنیم و طی پروسه هفت تا هشت ماهه آن را در گرگان راه اندازی کنیم و در این زمینه جانمایی محل مهم ترین اقدام است.

آغاز مطالعات قطار شهری گرگان با شرکت چینی

رییس شورای شهر گرگان هم در این جلسه ضمن تبریک روز پزشک و هفته دولت اظهار کرد: جلسه مشترک با شرکت چینی در رابطه با قطار شهری روز دوم شهریور برگزار می شود و زمینه های ایجاد قطار شهری و مباحث ترافیکی گرگان در دستور کار قرار می گیرد.

ناصر گرزین در خصوص تخلیه نخاله های ساختمانی شهر گرگان افزود: مقرر شده بود بازدیدی از محل مناسب برای تخلیه نخاله ها جانمایی شود و گزارش آن در صحن شورا ارائه شود که در این زمینه زمینی در مسیر توسکاستان گرگان در نظر گرفته شده است که به دلیل فاصله زیاد این جاده تا شهر بهتر است برسی بیشتری برای این موضوع صورت گیرد.

معاون خدمات شهری شهرداری گرگان نیز در این جلسه گفت: برای ریختن نخاله های ساختمانی در محل تپه هزار پیچ هم منابع طبیعی و هم استانداری مانع کار شده است و بهترین مکان برای ریختن نخاله ها طبق نظر کارشناسان ما توسکاستان در نظر گرفته شده است.

محمد رضا اسفندیاری با بیان این که اگر این مکان تصویب شود حدود 15 سال نخاله ها در این مکان خاک می شود گفت: شهر آق قلا هم به دلیل بالا بودن آب ها سطحی و مشکلات زیست محیطی نمی توان مکان مناسبی برای دفن نخاله های ساختمانی باشد.

وی افزود: روزانه 150 کامیون نخاله در هزار پیچ در حال حاضر تخلیه می شود که دادگستری و قوه قضاییه به شدت پیگیر است که این مکان زباله و نخاله ای تخلیه نشود.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان نیز در این جلسه در خصوص نخاله های ساختمانی شهر گرگان گفت: نخاله های ساختمانی در خصوص منابع طبیعی معضل نیست و فضولات انسانی و زباله های پزشکی که در هزار پیچ تخلیه می شد از مشکلات اصلی این منطقه بود.

نبی هزار جریبی افزود: انتقال نخاله های ساختمانی به پایین گرگان به دلیل این که زمین های زراعی آن قسمت از نظر زراعی مناسب نیست و مشکلات زیست محیطی ندارد از منطقه توسکاستان بهتر است و مشکلات کمتری ایجاد می کند.

تفکیک زباله از مبدا صورت گیرد

سیدمحمد قدس مفیدی عضو دیگر شورای اسلامی شهر گرگان اظهار کرد: در خصوص زباله در استان فرهنگ سازی نشده است و اگر تفکیک زباله از مبدا در شهر گرگان صورت گیرد مشکلات کمتری در خصوص زباله رو به رو هستیم .

وی پیشنهاد کرد: مصوبه ای در خصوص تفکیک نخاله ها برای رانندگان داشته باشیم و آنها را ملزم کنیم تفکیک را در این زمینه رعایت کنند.