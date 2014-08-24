عباس تبرکی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت، اظهار داشت: در استانه هفته دولت قرار داریم و برنامه ریزی خوبی برای برگزاری برنامه ها هفته دولت در شهرستان کنگان صورت گرفته است.

وی از افتتاح 34 پروژه عمرانی در شهرستان کنگان خبر داد و اضافه کرد: برای اجرای این پروزه ها بیش از 150 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

فرماندار شهرستان کنگان همچنین به آغاز چند طرح بسیار مهم در این شهرستان نیز اشاره کرد و افزود: 13 پروژه عمرانی طی هفته دولت در شهرستان کنگان کلنگ زنی می شود که اجرای این طرح ها 20 میلیارد ریال هزینه در بر دارد.

صدور مجوز ورود خوردو خارجی از گمرک کنگان

وی از صدور مجوز ورود خوردو خارجی از گمرک کنگان خبر داد و بیان داشت: مجوز مکتوب در این زمینه گرفته شده است که لازم است که از استاندار بوشهر، نماینده مردم در مجلس، مدیرکل گمرکات استان و برخی از تجار و بازرگانان که در این زمینه پیگیری کردند تقدیر و تشکر کنیم.

تبرکی ادامه داد: قرار گرفتن صنایع نفت و گاز در منطقه دارای برکاتی است که باید برنامه ریزی مناسبی برای استفاده از این برکات داشته باشیم و مردم بتوانند به خوبی از این خدمات بهره مند شوند و اگر نتوانیم از برکات آن استفاده کنیم، تبعات زیادی را در پی دارد.

فرماندار شهرستان کنگان خاطرنشان ساخت: دولت خدمات بسیار خوبی را به مردم ارائه داده است و دستاوردهای بسیار مهمی داشته است و تلاش می‌کنیم تا این دستاوردها را در هفته دولت به اطلاع مردم برسانیم.