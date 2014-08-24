به گزارش خبرنگار مهر، هویت مشهد در سایه ویرانی خانههای تاریخی و تولد هتلهای مجلل نابود میشود و این امر در حالی است که طی سالهای اخیر به دلیل عدم استقبال زائران رضوی، سرمایههای بسیاری در بخش صنعت هتلداری به هدر رفته و در حقیقت از یک سو هویت این شهر به تاراج میرود و از سویی دیگر ساخت هتل و مراکز اقامتی گران قیمت نتیجهای جز شکست سرمایه گذار در پی نداشته است.
هر سال که میگذرد خانهای تاریخی آرام و بیصدا ویران میشود تا هتلی چندین ستاره مشهد را به شهری با ستارههای تصنعی تبدیل کند اما هیچ کدام از این هتلهای لوکس و مجلل در دل زائران و مسافران جایی ندارد و اغلب آنان به دنبال اسکان در مسافرخانهها، مهمان پذیرها و حتی منازل مسکونی هستند.
خانههای قدیمی اطراف حرم رضوی به بهای ساخت هتل تخریب میشوند و این امر در حالی اتفاق میافتد که اغلب هتلداران از خالی ماندن ظرفیت هتلهای خود گلایه کرده و معتقدند که صنعت هتلداری در پایتخت معنوی آخر و عاقبتی ندارد و بسیاری اعتقاد دارند که باید از ظرفیت سراهای سنتی برای اسکان زائران و مسافران استفاده کرد.
سالانه بیش از 25 میلیون زائر به مشهد سفر میکنند و از این میان حدود 80 درصد از زائران؛ واحدهای اقامتی ارزانتر مانند مهمان پذیر و خانههای شخصی را برای اسکان خود انتخاب میکنند و از روند تخریب سراهای تاریخی برای ساخت هتلها دلخوشی ندارند و هر بار که وارد این دیار میشوند از ادامه ویرانی این خانهها ابراز گلایه میکنند.
هر سال دریغ از پارسال
علی کامرانی کارشناس حفاظت از میراث فرهنگی در این خصوص به مهر میگوید: بهتر است به جای تخریب خانههای تاریخی، این مکانها را به اقامتگاههایی سنتی تبدیل کرد زیرا این امر هم موجب حفظ ساختار سنتی این شهر مذهبی شده و هم از میزان ساخت بی رویه هتل ها در این شهر می کاهد.
کامرانی ادامه میدهد: بیتردید ساخت هتل باید در دستور کار باشد اما ایجاد بیرویه مراکز اقامتی گرانقیمت با رسالت معنوی این شهر همخوانی ندارد و از سویی دیگر می توان از ظرفیت این خانههای تاریخی برای اقامت زائران حداکثر بهره برداری را کرد زیرا مطابق نظر سنجی های صورت گرفته اغلب زائران نسبت به اقامت در سراهای تاریخی تمایل بیشتری دارند.
وی معتقد است، هر سال که می گذرد باید بگوییم دریغ از پارسال چرا که با تخریب گسترده سراهای کهن دیگر چیزی از هویت و پیشینه این شهر مذهبی باقی نخواهد ماند و این ضربه به هویت مشهد در حالی ادامه دارد که تعداد مسافران داخلی که در هتل ها اسکان پیدا میکنند 10 تا 15 درصد است.
نابودی خانههای قدیمی و ایجاد هتل دردی از پایتخت معنوی دوا نمیکند
این کارشناس حفاظت از میراث فرهنگی با اشاره به اینکه نابودی خانههای قدیمی و جایگزین کردن هتلهای لوکس دردی از دردهای این شهر معنوی دوا نمیکند، میافزاید: هیچ ضرورتی ندارد که روند ساخت بی رویه هتلها و نابودی خانه های قدیمی ادامه پیدا کند و من اعتقاد دارم که اگر خانههای تاریخی بازسازی و مرمت شود می تواند مکانی مناسب و جذاب برای اسکان زائران داخلی و خارجی باشد.
محمود هراتی رئیس کمیسیون عمران و طرحریزی شورای شهر مشهد نیز با ابراز گلایه از تخریب خانه های تاریخی به مهر می گوید: خانه های تاریخی نباید از چهره پایتخت معنوی محو شود زیرا این سراهای کهن حکایتگر ساختار و معماری این شهر هستند و صحیح نیست که به خاطر ساخت هتل های مجلل تیشه ای بر ریشه هویت این شهر وارد شود.
هراتی عنوان میکند: شوراي اسلامي مشهد طرح و لایحه ای برای مرمت و بازسازي بناهاي تاريخي تصويب کرده و در حال حاضر شهرداري نیز برای حفظ این بناهاي تاريخي دغدغه مند است اما با این وجود بازهم شاهد اتفاقاتی در زمینه تخریب بناهای تاریخی و ایجاد هتل ها و مراکز اقامتی گران قیمت هستیم.
سراهای تاریخی شناسنامه یک شهر مذهبی و معنوی
وی ادامه می دهد: سراهای تاریخی معرف و شناسنامه یک شهر مذهبی است لذا ساخت بیرویه هتل به بهانه درآمدزایی بیشتر سرانجامی جز نابودی پیشینه فرهنگ و تاریخ این شهر به دنبال ندارد. البته همه ما میدانیم که ساخت هتل در این شهر ضروری است اما ایجاد این حجم گسترده هتل در کنار تخریب خانههای قدیمی اقدامی نادرست است.
ساخت بی رویه هتلها در حالی ادامه دارد که حتی در زمان اوج سفرها هم ظرفیت این مکانها تکمیل نمیشود و در خوشبینانهترین حالت تنها 10 تا 15 درصد زائران داخلی برای اقامت در این هتلها تمایل دارند.
یکی از فعالان عرصه گردشگری به مهر میگوید: 168 هتل در این شهر وجود دارد که برای ساخت آن میلیاردها تومان سرمایهگذاری صورت گرفته اما اغلب مسافران و گردشگران برای اسکان در مسافرخانه ها یا منازل قدیمی و تاریخی تمایل دارند که البته در مشهد این سراهای تاریخی به عنوان اسکان مورد استفاده قرار نگرفته و چه بسا این بناها تخریب می شوند تا هتل های بلند قامت در دل این شهر معنوی متولد شوند.
تبدیل خانههای قدیمی به محلی برای اسکان گردشگران و زائران
مهران صابری میافزاید: اگر برنامه ریزی مناسبی صورت می گرفت امروز در کنار ساخت هتلها، خانههای قدیمی نیز به عنوان محلی برای اسکان گردشگران و زائران مورد استفاده قرار می گرفت اما به دلیل بی توجهی های صورت گرفته نسبت به کارآیی سراهای قدیمی این خانهها نابود میشوند تا هتلی چندین ستاره با قیمتی گزاف ساخته شود.
وی بیان می کند: اغلب این هتلها برای جذب گردشگر خارجی ساخته میشود در حالی که مهمترین اقدام در عرصه جذب گردشگران توجه به مکانهای قدیمی و باستانی است و این مسئله را هم باید در نظر داشت که در حال حاضر ساخت هتل در شهری که حدود 80 درصد مسافران داخلی آن متعلق به طبقه متوسط به پایین هستند و گردشگران خارجی آن اقامت در مکانهای سنتی و تاریخی را میپسندند، هیچ نتیجهای جز شکست به دنبال ندارد.
دست کشیدن از ساخت هتل در مشهد
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به مهر میگوید: سالهاست که مشهد شاهد رشد و گسترش بیرویه هتلهاست و در اکثر موارد به دلیل عدم تمایل زائران و مسافران ظرفیت این هتل ها خالی میماند.
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر عنوان میکند: امروز صرف هزینههای هنگفت برای ساخت هتل در مشهد راه به جایی نخواهد برد زیرا این مراکز اقامتی برای قشر متوسط و رو به پایین جامعه که به این شهر سفر می کنند مناسب نیست و تقریبا 10 درصد زائران داخلی تمایل به اقامت در هتل را داشته و گردشگران خارجی نیز مایل هستند تا در مکانهای سنتی و خانه های قدیمی اسکان یابند لذا به نظر می رسد که دیگر باید از ساخت گسترده هتل ها دست کشید.
وی تاکید میکند: ساخت بی رویه هتلهای بلندقامت و مجلل قدری از معنویت این شهر کاسته و در حال حاضر مشهد به شهری با هتلهای چندین ستاره تبدیل شده در صورتی که یک شهر معنوی باید دارای صفا و صمیمت بیشتری بوده و به میزان وجود هتلها دارای مکانهایی مناسب برای اسکان زائران کم درآمد باشد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار می کند: اکنون می توان جدای از اجرای پروژه اسکان ارزان قیمت، مسئله استفاده از خانههای سنتی را برای اسکان زائران در دستور کار قرار داد زیرا طی سالهای اخیر این خانه ها ویران شده و جای آن هتلی ساخته شده است به همین دلیل ضرورت دارد تا این سراها به جای تخریب به خاطر جذابیتی که دارند به مکانی مناسب برای اقامت زائران در نظر گرفته شود.
وی معتقد است، این خانه های قدیمی نماد پایتخت معنوی است بنابراین نباید به بهانه ساخت هتل خراب شوند چرا که اغلب مسافران به هتل ها نمی روند و حتی گردشگران خارجی نیز اسکان در این خانه های قدیمی را بیشتر ترجیح می دهند.
انتقاد از صدور بی رویه مجوز برای مراکز اقامتی
محمد قانعی رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی نیز نسبت به مسئله صدور بیرویه مجوز اقامتی در استان انتقاد دارد و به مهر میگوید: در حاضر مشهد دارای 168 هتل، 330 هتل آپارتمان و یک هزار و 53 مهمانپذیر و مسافرخانه است و با این وجود صدور مجوز برای افزایش هتلها در مشهد نگران کننده است زیرا در حال حاضر ظرفیت اغلب هتل های موجود خالی است و هیچ گاه تکمیل نمی شود.
قانعی میافزاید: طی سالهای اخیر صنعت هتلداری با وجود سرمایه گذاریهای سنگین و هزینههای هنگفت به هیچ وجه کارآمدی لازم را نداشته و مورد استقبال اکثر زائران و مسافران قرار نگرفته طوری که بسیاری از هتلداران از خالی ماندن ظرفیت هتل های خود گلایه دارند.
به گفته وی در حال حاضر روند صعودی ساخت و ساز هتل در مشهد توجیه اقتصادی نداشته و موجب ورشکستگی هتلداران می شود.
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گزارش: مرضیه صاحبی
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