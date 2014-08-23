شکست خانگی دورتموند مقابل لورکوزن/ هانوفر از سد شالکه گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال دورتموند نایب قهرمان فصل گذشته بوندسلیگا در حضور بیش از 80 هزار تماشاگر ورزشگاه زیگنال آیدونا پارک با نتیجه 2 بر صفر مغلوب میهمان خود بایرلورکوزن شد. در این بازی کریم بالعربی در دقیقه یک و اشتفان کیسلینگ در دقیقه 90 برای لورکوزن گلزنی کردند.
در دیگر بازی مهم شالکه در خانه هانوفر با نتیجه 2 بر یک مغلوب شد. در این بازی ابتدا کلاوس یان هونتلار در دقیقه 47 شالکه را یک بر صفر پیش انداخت اما دو گل ادگار پریب (67) و خوزه لو (70) نتیجه را به سود هانوفر تغییر داد.
نتایج بازی های شنبه بوندسلیگا به شرح زیر است:
کلن صفر – هامبورگ صفر
آینتراخت فرانکفورت یک – فرایبورگ صفر
هرتابرلین 2 – وردربرمن 2
هانوفر 2 – شالکه یک
هوفنهایم 2 – آوگزبورگ صفر
دورتموند صفر – بایرلورکوزن 2
در ادامه رقابتهای این هفته یکشنبه دو دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:
پادربرن – ماینتس
مونشن گلادباخ – اشتوتگارت
جدول رده بندی:
1- بایرلورکوزن 3 امتیاز
2- هوفنهایم 3 امتیاز
3- بایرن مونیخ 3 امتیاز
4- هانوفر 3 امتیاز
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16- فرایبورگ بدون امتیاز
17- دورتموند بدون امتیاز
18- آوگسبورگ بدون امتیاز
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