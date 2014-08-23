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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۴:۱۴

هفته اول بوندسلیگا؛

شکست خانگی دورتموند مقابل لورکوزن/ هانوفر از سد شالکه گذشت

شکست خانگی دورتموند مقابل لورکوزن/ هانوفر از سد شالکه گذشت

هفته اول رقابتهای بوندسلیگا شنبه با برگزاری 6 دیدار پیگیری شد که طی آن تیم های مدعی دورتموند و شالکه مقابل حریفان خود به مغلوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال دورتموند نایب قهرمان فصل گذشته بوندسلیگا در حضور بیش از 80 هزار تماشاگر ورزشگاه زیگنال آیدونا پارک با نتیجه 2 بر صفر مغلوب میهمان خود بایرلورکوزن شد. در این بازی کریم بالعربی در دقیقه یک و اشتفان کیسلینگ در دقیقه 90 برای لورکوزن گلزنی کردند.

در دیگر بازی مهم شالکه در خانه هانوفر با نتیجه 2 بر یک مغلوب شد. در این بازی ابتدا کلاوس یان هونتلار در دقیقه 47 شالکه را یک بر صفر پیش انداخت اما دو گل ادگار پریب (67) و خوزه لو (70) نتیجه را به سود هانوفر تغییر داد.

نتایج بازی های شنبه بوندسلیگا به شرح زیر است:

کلن صفر – هامبورگ صفر

آینتراخت فرانکفورت یک – فرایبورگ صفر

هرتابرلین 2 – وردربرمن 2

هانوفر 2 – شالکه یک

هوفنهایم 2 – آوگزبورگ صفر

دورتموند صفر – بایرلورکوزن 2

در ادامه رقابتهای این هفته یکشنبه دو دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

پادربرن – ماینتس

مونشن گلادباخ – اشتوتگارت

جدول رده بندی:
1- بایرلورکوزن 3 امتیاز
2- هوفنهایم 3 امتیاز
3- بایرن مونیخ 3 امتیاز
4- هانوفر 3 امتیاز
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16- فرایبورگ بدون امتیاز
17- دورتموند بدون امتیاز
18- آوگسبورگ بدون امتیاز

 

کد مطلب 2355896

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