شکست خانگی دورتموند مقابل لورکوزن/ هانوفر از سد شالکه گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال دورتموند نایب قهرمان فصل گذشته بوندسلیگا در حضور بیش از 80 هزار تماشاگر ورزشگاه زیگنال آیدونا پارک با نتیجه 2 بر صفر مغلوب میهمان خود بایرلورکوزن شد. در این بازی کریم بالعربی در دقیقه یک و اشتفان کیسلینگ در دقیقه 90 برای لورکوزن گلزنی کردند.

در دیگر بازی مهم شالکه در خانه هانوفر با نتیجه 2 بر یک مغلوب شد. در این بازی ابتدا کلاوس یان هونتلار در دقیقه 47 شالکه را یک بر صفر پیش انداخت اما دو گل ادگار پریب (67) و خوزه لو (70) نتیجه را به سود هانوفر تغییر داد.

نتایج بازی های شنبه بوندسلیگا به شرح زیر است:

کلن صفر – هامبورگ صفر

آینتراخت فرانکفورت یک – فرایبورگ صفر

هرتابرلین 2 – وردربرمن 2

هانوفر 2 – شالکه یک

هوفنهایم 2 – آوگزبورگ صفر

دورتموند صفر – بایرلورکوزن 2

در ادامه رقابتهای این هفته یکشنبه دو دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

پادربرن – ماینتس

مونشن گلادباخ – اشتوتگارت

جدول رده بندی:

1- بایرلورکوزن 3 امتیاز

2- هوفنهایم 3 امتیاز

3- بایرن مونیخ 3 امتیاز

4- هانوفر 3 امتیاز

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16- فرایبورگ بدون امتیاز

17- دورتموند بدون امتیاز

18- آوگسبورگ بدون امتیاز