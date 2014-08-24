لزوم بازنگري در سيستم اداري كردستان/ 7000 ميليارد تومان براي اتمام پروژه هاي نيمه تمام لازم است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی شامگاه شنبه در نشستی با خبرنگاران استان که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزارشد، در پاسخ سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با تغییر و تحولات مربوط به توسعه استان در طول حدود یک سال گذشته گفت: ایجاد تحول و توسعه در هر منطقه نیازمند فراهم شدن زمینه اجتماعی آن است.

وی عنوان کرد: در راستای ایجاد گفتمان توسعه ای در کردستان اقدام به راه اندازی مرکز هم اندیشی توسعه در این استان کرده ایم تابدین وسیله زمینه مشارکت اندیشمندان در نظریه پردازی و تصمیم سازی را فراهم کنیم.

وی بیان کرد: از دیگر مزایای راه اندازی مرکز مذکور ممانعت از پراکنده گویی در جلسات با مسئولان و برنامه ریزان ارشد کشور و ارائه راهکار ها و برنامه های منسجم و اصولی در این جلسه ها است.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه موانع توسعه در استان به دو دسته نرم افزاری و سخت افزاری تقسیم می شود، اظهارداشت: موانع نرم افزاری توسعه استان در سیستم اداری ما وجود دارد، این به گونه ای تعریف شده که موجب اتلاف انرژی نیروهای تحصیل کرده شده است.

زاهدی بر بازنگری در سیستم اداری استان تاکید کرد و ادامه داد: نیروهای تحصیل کرده شاغل در ادارات استان بایستی برای توسعه گرایی راه پیدا کنند و تحقق این مهم نیز نیاز به سرمایه گذاری در بخش آموزش دارد.

وی موانع سخت افزاری توسعه کردستان را مربوط به نامناسب بودن زیرساخت های حمل و نقل استان ذکر کرد و افزود: زیرساخت های حمل و نقل استان اعم از زمینی و ریلی در این استان با مشکلات زیادی مواجه است.

وی ادامه داد: بهبود زیرساخت های حمل و نقل استان منجر به برطرف شدن مشکلات متعددی در این استان خواهد شد لذا توجه به این مهم باید در اولویت باشد.

استاندار کردستان با بیان اینکه کردستان در خصوص زیرساخت های دیگری هم چون انرژی وضعیت بهتری دارد، بیان کرد: ظرفیت تولید انرژی پاک در این استان وجود دارد.

زاهدی با اشاره به اینکه استان در بحث آب و انتقال آب هنوز هم با مشکلاتی روبه روست، عنوان کرد: با بهره برداری از سدهای در حال احداث کردستان که یکی از اولویت های موجود در استان است شاهد رفع مشکلات مربوط به آب خواهیم بود.

وی افزود: در حال حاضر از نظر آب شرب و کشاورزی در استان با مشکل مواجه هستیم و براساس پیش بینی انجام شده شاهد بارندگی چشمگیری تا اواسط مهرماه هم نخواهیم بود.

وی ادامه داد: تعدادی از سدهای استان به طور مشخص نیاز داخل و بعضی از آنها نیز نیاز استان های مجاور را تامین می کنند.

استاندار کردستان اظهارداشت: اولویت سدهای آزاد، ژاوه،سیازاخ و عباس آباد باید تامین آب استان باشد.

ایجاد واحدها و صنایع تولیدی برای رفع مشکل بیکاری

زاهدی در پاسخ به یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با میزان سهمیه امسال اشتغالزایی در استان، گفت: سهمیه مشخصی برای اشتغالزایی استان ها تعیین نشده است.

وی عنوان کرد: دولت در برنامه ریزی های خود افق کلی را در نظر می گیرد و در رابطه با کاهش بیکاری هم براساس شاخصه هایی استان ها را تقسیم بندی می کند و سپس میزان استفاده از شرایط ومنابع به عملکرد مدیران و سرمایه گذاران برمی گردد.

وی بیان کرد: برای حل مشکل کوتاه مدت بیکاری باید به دنبال ایجاد واحدها و صنایع تولیدی کوچک و متوسط در استان باشیم.

پروژه های نیمه تمام بلای توسعه زیرساختی در استان

استاندار کردستان با اشاره به اینکه 1500 پروژه نیمه تمام در کردستان وجود دارد، گفت: برای اتمام این تعداد پروژه به 7 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

زاهدی با بیان اینکه اعتبارات عمرانی کردستان در سال جاری 156 میلیارد تومان است، ادامه داد: در صورتیکه تمامی تلاش و نیروی خود به اتمام این پروژه ها اختصاص دهیم در نهایت قادر به تامین 500، 600 میلیارد تومان اعتبار از محل های مختلف برای تکمیل آنها خواهیم بود.

وی پروژه های نیمه تمام را بلای توسعه کشور و به تبع استان ذکر کرد و افزود: به هر میزان که مدت اجرای پروژه ای بیشتر شود شاهد افزایش هزینه های مربوط به ساخت آن خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه کمبود اعتبارات نبایستی منجر به فرافکنی در مدیران دستگاه های اجرایی استان شود، بیان کرد: مدیران نباید همه وظایف خود را منوط به دریافت اعتبار کنند چرا که وظایف محول شده به تعدادی از سازمان ها وادارات استان نیاز به بودجه ندارند.

استاندار کردستان در خصوص وضعیت سکونتگاه های غیررسمی هم عنوان کرد: مشاوری برای بررسی وضعیت و شرایط سکونتگاه های غیر رسمی استان تعیین شده و تا پایان سال هم نتیجه این مطالعه اعلام می شود.

تکلیف ماندن یا نماندن فرماندار دیواندره تا هفته آینده مشخص می شود

زاهدی در رابطه با تعللی که در جابه جایی مدیران استان صورت گرفته است، اظهار داشت: در هنگام ورود به استان شناخت کافی از افراد نداشتم و این یکی از عوامل تاخیر در جابه جایی مدیران دستگاه های اجرایی استان بوده است.

وی با اشاره به اینکه بیشتر مدیران استان از اینکه در پست خود ماندگار می شوند یا نمی شوند آگاه و مطلع هستند، اظهار داشت: مدیرانی که تاکنون منصوب شدند به هیچ وجه گرایش های سیاسی آنها را بررسی نکردم.

استاندار کردستان در مورد با تعیین و تغییر فرماندارن شهرستان های استان نیز بیان کرد: افرادی به عنوان فرماندار تعیین شده و می شوند که علاوه بر شاخصه های لازم در این زمینه باید دولت را هم قبول داشته باشند.

زاهدی با اشاره به اینکه 21 سال معاون و استاندار بوده ام، افزود: در کارها و برنامه های استان اهل مشورت هستم ولی تصمیم نهایی را خودم می گیرم چرا که باید در این زمینه جوابگو باشم.

وی ادامه داد: اکنون چندین گزینه برای فرمانداری شهرستان سقز تعیین شده است و تکلیف ماندن یا نماندن فرماندار دیواندره هم تا هفته آینده مشخص می شود.

راه اندازی واحدهای تولیدی با هدف صادرات به اقلیم کردستان عراق

وی با بیان اینکه توان تولیدی، علمی و خدمات رسانی کردستان ایران به مراتب بیشتر از اقلیم کردستان عراق است، بیان کرد: موانع توسعه تجارت با اقلیم کردستان عراق و سپس سوریه را در جلسات مختلفی در تهران مطرح کردیم که درصورت برطرف شدن آنها شاهد توسعه روابط با اقلیم کردستان خواهیم بود.

وی اظهار داشت: همواره تعداد زیادی از کالاهای تولیدی در کشور از طریق مرزهای استان به اقلیم کردستان عراق صادر می شود که بایستی واحدهایی از کارخانه های تولید کننده این کالاها در استان به منظور صادرات راه اندازی شود.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه مسکن مهر 42 درصد پایه پولی کشور را مصرف کرده است، گفت: دولت یازدهم مسکن مهر را به عنوان ثروت ملی پذیرفته و خواهان به نتیجه رساندن آن نیز است.

زاهدی بیان کرد: رها کردن مسکن مهر ضررهای زیادی به دنبال دارد و حل آن هم زمانبر است ولي ما تلاش مي كنيم مشكلات اين حوزه را رفع كنيم.