27 هزار نفر زنجانی با اجرای طرح تحول سلامت از خدمات پزشکی استفاده کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیگلری شامگاه شنبه در مراسم روز پزشک با تبریک روز پزشک افزود: اجرای طرح تحول نظام سلامت در بسته نخست به کاهش پرداخت هزینههای بیماران منجر شد که با اجرای این طرح در ماه 9 هزار بیمار پذیرش و ترخیص شدند.
وی ادامه داد: افزایش میزان رضایتمندی افراد از 70 درصد به 90 درصد از دیگر خدمات این طرح محسوب میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان گفت: اجرای طرح تحول ماندگار از اقدامات طرح تحول است که در این راستا حضور 67 پزشک مقیم متخصص در بیمارستانها از رویکردهای طرح تحول است.
بیگلری با اشاره به وجود مشکل کمبود پزشک متخصص و مقیم در برخی شهرستانهای استان از رفع مشکل کمبود پزشک در شهرستان خدابنده خبرداد.
بیگلری با اشاره به اینکه ارتقای هتل لینگ بیمارستانها از دیگر مزیتهای طرح تحول سلامت است گفت: طرح هتل لینگ به منظور تکریم بیماران و بهبود وضعیت ظاهری بیمارستانها اجرا شده است.
وی با بیان اینکه به دنبال ابلاغ سند سلامت توسط مقام معظم رهبری از 15 اردیبهشت ماه سال جاری طرح تحول سلامت آغاز شد، افزود: طرح تحول نظام سلامت با همکاری دولت تدبیر و در کشور آغاز شده و اعتبارات کافی به این امر اختصاص داده شده است.
وی اجرای طرح تحول نظام سلامت را موجب آشکار شدن ضعفهای حوزه درمان در استان عنوان کرد و گفت: با اجرای طرح نظام سلامت ضعف های بخش بهداشت و درمان آشکار شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه امکانات حوزه درمان این استان با اجرای این طرح مورد توجه قرار گرفت افزود: سیاستگذاریهای حوزه بهداشت و درمان بر اساس این ضعفها در حال حاضر پیگیری میشود.
بیگلری دانشگاه علوم پزشکی زنجان 3 هزار دانشجو،300 عضو هیئت علمی و 8 هزار کارمند دارد و در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان دارای هشت دانشکده، یک حوزه بینالمللی و 9 بیمارستان است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه پزشکان از اقشار تاثیرگذار در جامعه اسلامی محسوب میشوند افزود: لباس سفید پزشکان دارای مفهومی به بلندی تاریخ است و این لباس هر گونه لکهای را به راحتی نشان میدهد.
زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: با اجرای طرح تحول نظام سلامت تاکنون 27 هزار نفر از خدمات پزشکی در استان زنجان استفاده کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیگلری شامگاه شنبه در مراسم روز پزشک با تبریک روز پزشک افزود: اجرای طرح تحول نظام سلامت در بسته نخست به کاهش پرداخت هزینههای بیماران منجر شد که با اجرای این طرح در ماه 9 هزار بیمار پذیرش و ترخیص شدند.
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