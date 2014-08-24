بدهی 17.5 میلیارد تومانی سی ان جی های کهگیلویه و بویراحمد به شرکت گاز/ معرفی بدهکاران به دادگاه

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ صیدالی شامگاه شنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: جایگاههای سی ان جی در استان به رغم اینکه پول را به صورت نقدی از مردم می گرفتند اما گازبها را به این شرکت پرداخت نمی کردند و هر موقع شرکت گاز فشارهایی به این جایگاهها وارد می آورد، فشارهایی از بیرون مانع دستیابی این شرکت به طلب خود می شد.

وی این بدهی ها را شامل جایگاههای خصوصی و جایگاههای متعلق به شهرداریها دانست و اظهار داشت: بیشترین بدهی مربوط به شهرداریها و به ویژه شهراری یاسوج است.

صیدالی بیان کرد: این شرکت بیش از 15 میلیارد تومان از شهرداریها طلب دارد که از این میزان، 12 میلیارد تومان متعلق به شهرداری یاسوج است.

وی میزان بدهی بخش خصوصی به جایگاههای سی ان جی را 2.5 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: جلساتی با جایگاه داران برگزار شده و تا شنبه آینده برای تسویه حساب با این شرکت به آنها مهلت داده ایم.

صیدالی با بیان اینکه به خاطر مردم طی این سالها کوتاه آمده ایم، گفت: علاوه بر معرفی این جایگاهها به دادگاه، تکلیف تجهیزات یک میلیارد تومانی آنها نیز مشخص خواهد شد.

وی تاکید کرد: به برخی از جایگاههای متعلق به شهرداریها نیز اعلام کرده ایم که یا جایگاهها را به بخش خصوصی واگذار کنند و یا تضمین ها لازم را برای پرداخت بهای گاز بدهند.

کاهش تخریب جنگلهای استان پس از گازرسانی به روستاها

مدیرکل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از زمان گازرسانی به روستاهای مناطق جنگلی در استان شاهد کاهش تخریب جنگلها در استان بوده ایم.

صیدالی افزود: در گذشته و در فصل زمستان خود شاهد بودم که روستاهای اطراف شهر یاسوج، درختان جنگلی را برای تامین سوخت زمستان آتش می زدند اما الان اینگونه نیست.

وی بیان کرد: هم اکنون درختان بلوط در جاهایی از جنگل که خالی شده بود در حال رشد هستند.

صیدالی اظهار داشت: قطعا با افزایش روستاهای گازدار در مناطق جنگلی این روند بهبود می یابد اما لازم است از آتش سوزیهایی که این روزها جنگلهای استان را تهدید می کند، جلوگیری کرد.

وی همچنین با بیان اینکه مشترکین گاز در استان کمترین قطعی را دارند، بیان داشت: مشکلات در بخش گاز شاید بیشتر از آب و برق باشد اما با تلاش شبانه روزی و انجام به موقع کارها از قطع گاز جلوگیری می کنیم.

صیدالی به مدیریت مصرف گاز در زمستان سال گذشته اشاره کرد و گفت: در آن زمان به علت شدت سرما در کشور و برای جلوگیری از قطع گاز مشترکین اقدام به قطع گاز جایگاههای سی ان جی کردیم.

وی با بیان اینکه اشکالاتی در سیستم شبکه گاز وجود دارد که باید مرتفع شود، گفت: در شهر یاسوج نیازمند ایجاد دو ایستگاه تقویت گاز هستیم اما تاکنون زمین مناسبی برای نصب آن واگذار نشده است.