213 پروژه عمرانی طی هفته دولت در کهگیلویه و بویراحمد افتتاح و کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی شنبه شب در نشستی با خبرنگاران گفت: از این تعداد 149 پروژه با اعتبار 89 میلیارد تومان افتتاح می شود.

وی افزود: همچنین 64 پروژه جدید با اعتبار 16.7 میلیارد تومان کلنگ زنی خواهد شد.

خادمی بیان داشت: همچنین طی هفته دولت تعداد 29 طرح اقتصادی با اعتبار 7.5 میلیارد تومان تسهیلات بانکی و اشتغال 190 نفر افتتاح می شوند که عمدتا توسط بخش خصوصی اجرا شده اند.

وی تصریح کرد: تمامی پروژه های افتتاحی در هفته دولت بررسی شده است و هیچ پروژه ناقصی جزء پروژه های افتتاحی قرار نمی گیرد.

خادمی همچنین از انجام سفرهای شهرستانی در این هفته با حضور استاندار و یا معاونین به شهرستانهای مختلف خبر داد و گفت: دیدارهای مردمی، تجدید بیعت با شهدا، دیدار با خانواده شهدا، بازدید از پروژه های شهرستانها، برگزاری مراسم روز کارمند و .. از دیگر برنامه های این هفته است.

استاندار تاکید کرد: فرمانداران شهرستان ها و مدیران دستگاه‌های اجرایی با محور قرار دادن شعار راهبردی " آرامش و امید" با تبیین دستاوردها و عملکرد دولت تدبیر و امید در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، بهداشت و درمان، سیاست خارجی و تشریح وضعیت کنونی و مقایسه با مدت مشابه و بیان برنامه های پیش رو و چشم انداز را در هفته دولت بازگو و اطلاع رسانی می کنند.

خادمی بیان داشت: همچنین در این هفته از برخی از اعضای هیئت دولت برای سفر به استان دعوت شده است.