باور داشتن دولت شرط اصلی برای انتصاب فرمانداران/امیدوارم مسکن مهر به بی مهری ختم نشود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری استاندار کردستان شامگاه شنبه در حالی با عنوان معرفی برنامه های هفته دولت در این استان برگزار شد، که بخش اصلی سوالات خبرنگاران رسانه های جمعی کردستان به مسائل سیاسی و سایر مشکلات این استان اختصاص داشت.

عبدالمحمد زاهدی در این نشست خبری به سوالات مختلف مطرح شده از سوی خبرنگاران رسانه های جمعی این استان پاسخ داد و در آن به تشریح برنامه های دولت در راستای توسعه استان کردستان در تمامی حوزه ها پرداخت که البته در بیشتر سوالات مطرح شده حاشیه ها تا حدودی پررنگ تر از متن بود.

استاندار کردستان در پاسخ به سوالی در خصوص میزان تحقق اشتغال تعهد شده دولت در سال گذشته یادآور شد: من اعتقاد چندانی به آمارهای ارائه شده ندارم و به همین دلیل اینکه به چه میزانی این اشتغال تحقق پیدا کرده مشخص نیست ولی در سال جاری هیچگونه سهمیه ای در خصوص ایجاد اشتغال برای استان کردستان تعیین نشد که باید در راستای ایجاد اشتغال همه کمک کنند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص شمار پروژه های نیمه تمام در این استان نیز در آماری قابل تامل عنوان کرد: هزار و 500 پروژه نیمه تمام در کردستان داریم که بیش از هفت هزار میلیارد تومان برای بهره برداری از آنها لازم است.

عبدالمحمد زاهدی همچنین در اظهار نظری دیگر گفت: متاسفانه هستند سازمان هایی که نحوه فعالیت آنها ربط چندانی به بحث کمبود اعتبار ندارد ولی متاسفانه در روند خدمت رسانی به مردم تعلل می کنند که این روند به هیچ عنوان مورد رضایت ما نیست.

وی همچنین در واکنش به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص شعار وی برای انتخاب مدیران بر اساس دو ویژگی دست پاکی و چشم پاکی گفت: ما تمامی تلاش خود را در این بخش به کار گرفته ایم و در کنار آن با کسانی هم که در این بخش تخلفاتی داشته اند نیز برخورد شده است.

استاندار کردستان در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تعلل در عزل و نصب مدیران، بیان کرد: به هر حال مدیرانی که باید بروند خودشان می دانند که می روند و کسانی که باید بمانند خودشان می دانند می مانند ولی به هر حال من هم تعلل در بعضی از حوزه ها را قبول دارم ولی من باید به شناخت خوبی از کردستان برسم تا مدیران را بر اساس این شناخت انتخاب کنم.

وی در واکنش به این سوال که چگونه فردی به عنوان یک مدیرکل یکی از ادارات و سازمان های دولتی مهم استان منصوب شده است که حتی یک روز سابقه کار در یک دستگاه دولتی را ندارد، افزود: به هر حال ما با انتخاب وی سعی کردیم که شیوه ای دیگر را تجربه کنیم و در همین راستا این فرد انتخاب شد.

زاهدی در واکنش به این سوال که گفته می شود وی فقط روی صندلی استاندار می نشیند و افراد دیگری برای وی تعیین تکلیف می کنند، بیان کرد: من سالها معاون استاندار و استاندار بوده ایم ولی خیال شما راحت که من خودم استاندار هستم اما اهل مشورت هم هستم.

استاندار کردستان در پاسخ به این سوال آیا در دولت تدبیر و امید کار شاخصی در استان انجام شده است، عنوان کرد: اقدامات خوبی صورت گرفته مثل اینکه مدیران کشوری به کردستان سفر می کنند و در کنار آن ایجاد فضای گفتمانی در خصوص توسعه استان نیز اقدام خوبی بوده است.

وی به وضعیت مسکن مهر اشاره کرد و افزود: برای مسکن مهر به اندازه ای روضه خواندیم که اشکمان تمام شده ولی به هر حال مسکن مهر و مشکلات آن یک واقعیت عینی است که باید در راستای اتمام آن به هر شکلی که بوده است، برنامه ریزی شود.

در همین حین یکی از خبرنگاران کردستانی قبل از مطرح کردن سوال خود به پخش یک فیلم تصویری از سخنان مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت وحدت بین شیعه و سنی اقدام کرد که استاندار در پاسخ به وی گفت: سخنان و رهنمودهای رهبری برای ما یک اصل است و همه ملزم به رعایت آن هستیم.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص وضعیت فرمانداری های سقز و کامیاران یادآور شد: وضعیت سقز کسی را پیدا نکردیم و به افراد مختلفی پیشنهاد دادیم ولی نشد ولی من تعلل در معرفی فرماندار سقز را می پذیریم و به همین دلیل باید هر چه سریعتر تکلیف آن روشن شود ولی تکلیف فرماندار کامیاران مشخص شده و طی روزهای آینده وی معرفی می شود.

زاهدی با اشاره به وضعیت فرماندار دیواندره و مطرح شدن مسائلی در خصوص برکناری وی، عنوان کرد: به هر حال در این بخش نیز مشکلاتی به وجود آمد ولی تا پایان هفته جاری تکلیف وی در خصوص بودن و یا نبودن مشخص می شود.

استاندار کردستان به موضوع انتخاب و انتصاب مدیران غیربومی که از سوی یکی از خبرنگاران مطرح شد واکنش نشان داد و افزود: به عنوان مثال در آخرین انتصاب صورت گرفته برای اداره کل محیط زیست من به شدت پیگیر انتصاب فردی بومی بودم که البته چندین نفر هم معرفی شدند ولی متاسفانه نشد و تهران به دنبال فردی بود که تجربه مدیریتی داشته باشد و در نهایت منجر به انتصاب فردی غیربومی شد.

وی همچنین در خصوص تهیه و تولید فیلمی سینمایی با محوریت شاعره کرد زبان مستوره اردلان با هدف معرفی ظرفیت های استان کردستان گفت: مقدمات کار فراهم شده و تلاش می کنیم با پیگیری های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این موضوع را به سرانجام برسانیم.

زاهدی به سرنوشت استخدام هزار و 500 نفر که در دولت دهم تعهد شده بود، اشاره کرد و گفت: بر اساس پیگیری های معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان با معاون رئیس جمهور قرار است که اسفند یا بهمن ماه امسال تکلیف این افراد مشخص شود.